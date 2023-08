Nước cạn trơ đáy, người dân đi xe máy dưới lòng hồ Kẻ Gỗ

Your browser does not support the video tag.

Video: Hồ kẻ gỗ cạn trơ đáy do hạn hán kéo dài

Hồ chứa nước Kẻ Gỗ ở xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) được xây dựng từ năm 1976 với sức chứa 345 triệu m3 nước. Đây là công trình thủy lợi trọng điểm của Hà Tĩnh, phục vụ tưới tiêu cho hơn 13.000 ha/vụ của các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà và thành phố Hà Tĩnh.

Do hạn hán kéo dài và lượng mưa rất thấp từ đầu năm, hồ Kẻ Gỗ hiện đang trong tình trạng cạn kiệt nước.

Ông Trần Mạnh Cường - Giám đốc Cty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh (đơn vị quản lý, vận hành, khai thác hồ Kẻ Gỗ) cho biết, mực nước tại hồ hiện chỉ ở mức 44,7/345 triệu m3. Mực nước hiện tại so với mức nước chết là hơn 2m, tuy nhiên vẫn đảm bảo tưới nước phục vụ vụ Hè Thu cho bà con.

“Hiện chúng tôi đã giảm mức vận hành từ 10m3/giây xuống còn 3m3/giây. Việc vận hành tưới nước vụ Hè Thu của bà con đa số đã đáp ứng đủ, hiện chỉ còn một diện tích nhỏ của TP Hà Tĩnh cần tưới nước. Đây là lần cạn nước kỷ lục trong vòng 7 năm trở lại nay”, đại diện đơn vị quản lý, vận hành Hồ Kẻ Gỗ cho biết thêm.

Theo ghi nhận của PV VTC News, mực nước ở đại công trình thủy lợi hồ Kẻ Gỗ đang xuống rất thấp. Nước rút để lộ đáy hồ với những vết nứt toác, sỏi đá nằm chỏng chơ.

Lòng hồ chi chít những vết nứt nẻ, khô cằn.

Đáy nhà tháp thượng lưu, cống vận hành hồ Kẻ Gỗ lồ lộ trên mặt nước.

Nhiều “ốc đảo” nổi lên sau khi nước rút.

Nhiều đàn còn kéo đến lòng hồ Kẻ Gỗ kiếm ăn khi nước rút.

Nước cạn khiến một số loài cá chết bên bờ hồ.

Người dân có thể đi bộ qua lòng hồ ra hòn đảo nơi xây dựng đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Cả một vùng khô cằn rộng lớn thay thế cho hình ảnh hồ nước mênh mông thường thấy.

Người dân đi bộ, chạy xe máy dưới lòng hồ.

Tàu thuyền của người dân "phơi" trên bờ.

Một số người thích thú đưa gia đình đi khám phá lòng hồ khi nước cạn.

Nếu tình trạng hạn hán tiếp tục kéo dài, việc vận hành cung cấp nước cho vùng hạ du sẽ gặp khó khăn.

Tác giả: Trọng Tùng

Nguồn tin: Báo VTC