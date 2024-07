Nửa đêm dậy cho con bú, mẹ bỉm thót tim khi thấy chồng nằm bên cạnh, sự thật mới điếng người

Trong giai đoạn chăm sóc con sơ sinh, mỗi bà mẹ bỉm sữa đều có hàng vạn những nỗi lo lắng khác nhau, lo con bú không ngoan, ngủ không yên hoặc con có gặp vấn đề gì không. Chính vì lẽ đó mà họ ngày đêm sát sao, quan tâm và chăm sóc đứa trẻ một cách cẩn thận nhất có thể trong khả năng. Tuy nhiên trong nhiều tình huống, bất trắc bất ngờ xảy ra khiến các mẹ bỉm không kịp "trở tay". Tương tự như trường hợp dưới đây được ghi lại rõ qua camera trong gia đình của cặp vợ chồng trẻ (Trung Quốc) vừa đón con trai đầu lòng.

Theo đó, đoạn video cho thấy vào lúc nửa đêm, cả gia đình đang ngủ thì người mẹ tỉnh giấc dậy định cho con sơ sinh bú. Thế nhưng khi mở mắt ra nhìn lại không thấy con trai đâu cả. Người mẹ lúc này mới điếng người quơ lấy điện thoại, bật sáng đèn và nhìn ngó xung quanh để tìm con.

Vài giây sau đó, cô thót tim khi thấy cảnh tượng chồng nằm đè lên con trai, lấy người đứa trẻ để "làm gối" ngủ ngon lành mà không hề hay biết gì. Quá tức giận, người vợ đã gọi lớn và lay chồng dậy, nhưng trong cơn mê ngủ người bố này vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Đến khi anh dần tỉnh táo hơn thì mới điếng người trước hành động của mình.

May mà phát hiện sớm, chứ nếu không thì bị kịch chắc chắn sẽ xảy đến với gia đình, khiến con sơ sinh gặp nguy hiểm còn vợ chồng thì bất hoà, hối hận. Đây không phải là vấn đề đơn giản, mà ngược lại còn cực kỳ quan trọng trong cuộc sống làm bố mẹ. Có không ít phụ huynh, gia đình khác cũng rơi vào tình huống tương tự, nhưng không phải trường hợp nào cũng đủ may mắn giống như câu chuyện trên.

Phải thừa nhận rằng, nuôi con thực sự là một việc khó khăn. Khi thức, bố mẹ lo lắng về những nguy hiểm có thể xảy đến với đứa trẻ của mình. Dẫu vậy thì ngay cả khi đang ngủ, những nguy hiểm vẫn có thể "từ trên trời rơi xuống" khiến bố mẹ không bao giờ lường trước được. Nhìn thấy cảnh trên, hẳn nhiều phụ huynh cũng dần hiểu lý do tại sao nên để con nhỏ ngủ riêng, thay vì nằm chung giường với bố mẹ.

Trẻ bị bố mẹ nằm đè lên khi ngủ sẽ dẫn đến những hậu quả ra sao?

Khi trẻ sơ sinh bị bố mẹ nằm đè lên trong lúc ngủ, hậu quả có thể vô cùng nghiêm trọng. Trước hết, tình trạng này có thể dẫn đến ngạt thở, gây ra cái chết rất nhanh chóng cho trẻ. Trọng lượng của người lớn khi nằm đè lên trẻ sơ sinh sẽ ngăn cản đường thở của bé, khiến con không thể hít thở được. Nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời, tình trạng này sẽ dẫn đến hậu quả thảm khốc là tử vong.

Ngoài ra, trẻ sơ sinh còn có thể bị các chấn thương nghiêm trọng khác do bị đè nén. Những tổn thương như gãy xương, chấn thương đầu là ví dụ điển hình. Các vết thương này không chỉ gây ra đau đớn và khó chịu cho trẻ trong thời gian điều trị, mà còn có thể để lại di chứng vĩnh viễn, ảnh hưởng đến sự phát triển và sức khỏe của trẻ trong tương lai. Hơn thế nữa, sức ép lên lồng ngực và đường thở của trẻ còn có thể dẫn đến tình trạng rối loạn hô hấp, gia tăng nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp.

Đáng lưu ý nhất chính là nguy cơ gây ra hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh. Việc bị bố mẹ nằm đè là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này, khiến trẻ đột ngột tử vong mà không rõ nguyên nhân. Vì vậy, bố mẹ cần cực kỳ chú ý đến tư thế ngủ an toàn cho trẻ, tránh để xảy ra những rủi ro nghiêm trọng như vậy.

Tại sao bố mẹ nên cho con sơ sinh ngủ riêng, thay vì ngủ chung với bố mẹ?

Thứ nhất, vấn đề an toàn là rất quan trọng. Khi trẻ sơ sinh ngủ chung với bố mẹ, có nguy cơ bị các tai nạn như suy hô hấp, ngạt thở hoặc bị đè nén do hoạt động của bố mẹ trong lúc ngủ. Điều này có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như đột tử. Ngược lại, khi trẻ được ngủ riêng, khả năng xảy ra những tai nạn này sẽ giảm đáng kể, giúp đảm bảo an toàn tối đa cho bé.

Thứ hai, việc cho trẻ sơ sinh ngủ riêng sẽ tăng cường chất lượng giấc ngủ của con. Trẻ sơ sinh thường có nhu cầu ngủ nhiều hơn so với người lớn. Tuy nhiên, khi ngủ chung với bố mẹ, giấc ngủ của bé có thể bị gián đoạn bởi những hoạt động và tiếng động xung quanh. Điều này có thể dẫn đến tình trạng thiếu ngủ và ảnh hưởng đến sự phát triển cũng như sức khỏe của trẻ. Ngủ riêng sẽ giúp bé có giấc ngủ sâu, liên tục và chất lượng hơn.

Thứ ba, việc cho trẻ ngủ riêng sẽ thúc đẩy sự độc lập và tự chủ của bé. Khi được tập thói quen và kỹ năng tự ngủ từ nhỏ, trẻ sẽ dần học cách chủ động và tự lập hơn, thay vì phụ thuộc quá nhiều vào bố mẹ. Điều này rất quan trọng trong quá trình phát triển và trưởng thành của trẻ.

Đâu là những tình huống bố mẹ cần tránh để không gây ra tại nạn trẻ sơ sinh bị ngạt thở khi ngủ?

- Tránh để trẻ nằm sấp: Khi trẻ ngủ sấp, đường thở của con có thể bị che kín bởi đệm hoặc chăn, gây khó khăn trong việc hít thở, do trẻ chưa đủ khả năng tự di chuyển đầu linh hoạt giống như người lớn. Trẻ sơ sinh nên được rèn thói quen ngủ ngửa để đảm bảo đường thở luôn thông thoáng.

- Không dùng gối, chăn dày: Gối và chăn dày có thể che phủ lên mặt và đường thở của trẻ, khiến con khó thở. Các vật dụng này cũng có thể gây nghẹt khi trẻ lăn lộn trong lúc ngủ. Cha mẹ nên sử dụng các loại chăn mỏng, thoáng khí để đảm bảo an toàn cho bé.

- Tránh ôm chặt khi ngủ: Khi ôm trẻ quá chặt, lồng ngực của con có thể bị hạn chế khả năng vận động, gây khó khăn trong việc hít thở. Trẻ sơ sinh cần có không gian thoải mái để di chuyển và thở một cách tự nhiên. Cha mẹ nên ôm trẻ nhẹ nhàng, tránh ép chặt vào người.

- Không đặt nhiều đồ chơi trong nôi: Các đồ chơi, gấu bông quá nhiều trong nôi ngủ có thể gây cản trở đường thở của trẻ. Chúng có thể che phủ lên mặt trẻ. Đó là lý do mà bố mẹ nên giữ nôi ngủ của con được gọn gàng, sạch sẽ và thoáng đãng.

- Không để sản phẩm chặn đường thở: Các sản phẩm như khăn, áo quần nếu được đặt sai cách có thể che khuất đường thở của trẻ. Điều này rất nguy hiểm, có thể khiến trẻ bị nghẹt thở. Cha mẹ cần đặc biệt chú ý không để các vật dụng này ảnh hưởng đến đường thở của con.

- Kiểm tra nhiệt độ phòng ngủ: Nhiệt độ phòng ngủ quá nóng khiến trẻ dễ bị mất nước, gây khó thở. Nhiệt độ lý tưởng cho trẻ sơ sinh là khoảng 18-22 độ C. Cha mẹ cần điều chỉnh nhiệt độ phòng để đảm bảo trẻ luôn có môi trường thoải mái và an toàn khi ngủ.

