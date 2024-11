Nóng: Bắt giữ 3 nghi phạm trong vụ Liam Payne ngã lầu tử vong tại chỗ

Ngày 7/11, tờ Page Six đưa tin Văn phòng Công tố Hình sự và Cải huấn Argentina đã bắt giữ 3 người có liên quan đến vụ Liam Payne ngã lầu tử vong tại chỗ. Theo công bố của cơ quan có thẩm quyền, nghi phạm đầu tiên là 1 nam doanh nhân (chưa nêu tên), tự giới thiệu mình là quản lý của cựu thành viên One Direction, đã bị cáo buộc bỏ rơi Liam Payne. Người này đã không thông báo cho gia đình Liam Payne rằng nam ca sĩ tái nghiện ma túy. Sau khi Liam Payne qua đời vào ngày 16/10 (giờ địa phương), cảnh sát đã cố gắng liên lạc với người đàn ông qua số điện thoại lưu lại ở khách sạn, nhưng không nhận được phản hồi. Vì vậy, cơ quan chức năng cho rằng người này đã vi phạm nghĩa vụ chăm sóc đối với Liam Payne. Hiện, người đàn ông đối mặt mức án 5-15 năm tù.

Nghi phạm thứ 2 là nhân viên khách sạn CasaSur Palermo - nơi Liam Payne ngã tử vong. Nghi phạm còn lại kẻ buôn ma túy bị cáo buộc đã cung cấp ma túy cho cựu thành viên One Direction. Danh tính của 2 nghi phạm này chưa được công bố.

Cảnh sát bắt giữ 3 người trong vụ ngã lầu tử vong thương tâm của Liam Payne

Theo điều tra, Liam Payne đã ở khách sạn với bạn gái Kate Cassidy vài ngày trước khi xảy ra vụ việc thương tâm. Ngoài căn phòng mà nam ca sĩ từng lưu trú, cảnh sát còn lục soát tủ đồ của khách sạn, xem lại camera anh ninh và những đoạn phim từ sảnh, sân trong được cho là những nơi nam ca sĩ từng ghé qua. Cảnh sát nghi ngờ cái chết của Liam Payne có liên quan đến chất kích thích và rượu. Họ đặt giả thiết nhân viên khách sạn liên lạc với kẻ buôn ma túy để lấy chất gây nghiện bất hợp pháp cho Liam Payne. Khi điều tra theo hướng này, các điều tra viên quả thực đã phát hiện dấu vết của kẻ cung cấp ma túy cho Liam Payne. Sau đó, cảnh sát đã tìm ra số điện thoại, địa chỉ nhà của kẻ buôn ma túy. Tại đây, họ thu được 1 lọ cần sa, 9 điện thoại di động, 3 máy tính và 2 thiết bị lưu trữ điện tử.

Sau thông báo của Văn phòng Công tố Hình sự và Cải huấn Argentina, doanh nhân Rogelio "Roger" Nores - người bị công chúng nghi vấn là 1 trong 3 nghi phạm bị bắt giữ - đã lên tiếng phủ nhận bản thân có liên quan đến vụ ngã lầu tử vong của Liam Payne. Anh đồng thời cũng bác bỏ thông tin bản thân là quản lý của Liam Payne. "Tôi là 1 người bạn rất thân thiết của Liam, và vô cùng đau lòng trước thảm kịch xảy ra với cậu ấy. Tuy nhiên, tôi chưa từng bỏ rơi hay có liên quan đến cái chết của cậu ấy. Tôi đã đến khách sạn để gặp Liam 3 lần vào ngày hôm đó. Tuy nhiên, 40 phút trước khi sự việc thương tâm xảy ra với Liam, tôi đã rời đi. Có hơn 15 người trò chuyện, đùa giỡn với anh ấy ở sảnh khách sạn lúc tôi rời khách sạn. Thời gian qua, tôi cũng chưa từng làm việc cảnh sát hay bất kỳ công tố viên nào", Rogelio "Roger" Nores nói.

Doanh nhân Rogelio "Roger" Nores - bạn thân Liam Payne - phủ nhận anh chính là nghi phạm bị cáo buộc bỏ rơi cựu thành viên One Direction

Trước đó, Alberto Crescenti - Giám đốc dịch vụ y tế khẩn cấp Buenos Aires cho biết Liam Payne đã rơi từ độ cao khoảng 14m xuống sân khách sạn. Kết quả khám nghiệm tử thi sơ bộ phát hiện nam ca sĩ có 25 vết thương nghiêm trọng gây chảy máu trong và ngoài, bao gồm cả vỡ hộp sọ. Đáng chú ý, theo văn phòng công tố Argentina, Liam Payne có thể đã ngã khỏi ban công khách sạn trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê hoặc hoàn toàn bất tỉnh, không có phản xạ tự vệ để bảo vệ bản thân.

Theo kết quả xét nghiệm độc chất ban đầu, cơ quan chức năng tìm thấy cocaine, crack cocaine (một loại ma túy) và thuốc an thần benzodiazepine trong cơ thể nam ca sĩ 31 tuổi sau khi khám nghiệm tử thi. Liam Payne được xác định đã dùng "cocaine hồng" - một loại ma túy thường pha trộn methamphetamine, ketamine, MDMA và nhiều chất khác, gây ra ảo giác và loạn thần nguy hiểm. Kết quả xét nghiệm độc chất này trùng khớp phân tích của cảnh sát trước đó rằng nam nghệ sĩ đã bị ảnh hưởng bởi thuốc và ma túy, dẫn đến việc anh ngã khỏi ban công khách sạn từ tầng 3.

Liam Payne đã sử dụng thuốc và ma túy trước khi bị ngã lầu tử vong tại chỗ

Vào ngày 7/11, thi thể của Liam Payne đã được đưa từ Argentina về Anh để an táng. Bố của cựu thành viên One Direction, ông Geoff Payne, đã có mặt để đưa thi thể con trai về nhà. Gần 2 tuần qua, ông luôn túc trực tại Argentina để chờ ngày đưa con trai quá cố trở về nước. Gia đình Liam Payne sẽ tổ chức tang lễ riêng tư, với sự tham gia của người thân và các thành viên One Direction, bao gồm Louis Tomlinson, Harry Styles, Niall Horan và Zayn Malik.

Cha Liam Payne đã được thi thể của anh trở về Anh vào ngày 7/11

Nguồn: Page Six

Tác giả: Vy Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn