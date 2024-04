Những nghệ sĩ Việt yêu bền, cưới lâu nhưng không đăng ký kết hôn

MC Mai Ngọc: Yêu 10 năm, cưới 7 năm, chưa đăng ký và ly hôn trong bình thản

Ngày 1/4 vừa qua, MC Mai Ngọc đăng tải thông tin về hôn nhân của mình và doanh nhân Hoài Nam. Nữ MC cho biết cô đã cân nhắc kỹ và lên tiếng một lần để giải đáp thắc mắc của mọi người.

Mai Ngọc và doanh nhân Hoài Nam từng tổ chức đám cưới xa hoa, tráng lệ bậc nhất Hà thành vào thời điểm 2016. Cô cũng được chồng cầu hôn tại Mỹ. Nhiều năm qua, trong mắt khán giả và với những gì được Mai Ngọc chia sẻ trên mạng xã hội, cô có cuộc sống viên mãn.

Tuy nhiên, 17 năm từ khi quen đến yêu nhau rồi đám cưới và chung sống, cuộc tình đã kết thúc nhẹ nhàng bằng một status. Theo nguồn tin của Tiền Phong, MC Mai Ngọc và chồng chưa từng đăng ký kết hôn. Đó là lý do họ buông tay nhau khá bình thản, đơn giản và không ồn ào như nhiều cặp đôi khác.

Lâm Khánh Chi: Kết hôn, có con chung nhưng không đăng ký kết hôn được

Lâm Khánh Chi từng có cuộc hôn nhân hạnh phúc với ông xã Phi Hùng. Cả hai từng có được con trai nhờ phương pháp trữ tinh trùng trước khi chuyển giới và nhờ người mang thai hộ.

Thời điểm còn bên nhau, Lâm Khánh Chi từng tâm sự, cô và Phi Hùng không có một giấy tờ kết hôn như bao cặp vợ chồng khác. "Vợ chồng không có hôn thú sẽ khó bền chặt. Tôi tuy chuyển giới thành phụ nữ nhưng trong giấy khai sinh vẫn là nam, chính vì vậy nên tôi không thể đăng ký kết hôn với chồng được. Không có giấy đăng ký thì hôn nhân không được công nhận, không được pháp luật thừa nhận là vợ chồng, đi đâu với nhau cũng khó.

Tuy nhiên sau một thời gian, cặp đôi cũng chia tay trong ồn ào. Hiện tại, cả Phi Hùng và Lâm Khánh Chi đều có cuộc sống riêng. Nam người mẫu cũng đã công khai người yêu mới, trong khi đó vợ cũ cũng giới thiệu "trợ lý" đặc biệt điển trai.

O Sen Ngọc Mai: Không đăng ký kết hôn, ly hôn trong im lặng

Cuối năm 2023, hình ảnh O Sen Ngọc Mai kết hôn với một người đàn ông lạ mặt, làm ngoài ngành giải trí khiến dân mạng xôn xao. Thông tin từng kết hôn chưa từng được O Sen Ngọc Mai chia sẻ nên khiến nhiều người tò mò.

Giải đáp thắc mắc của khán giả, O Sen Ngọc Mai thừa nhận đã tổ chức đám cưới với người cũ nhưng không đăng ký kết hôn.

Ngọc Mai kể đó là đám cưới đơn giản khi cô và người cũ chấp nhận sự cản trở để chung bước. Ngọc Mai mặc áo dài – bộ áo dài cô đi diễn ở phòng trà và chiếc lúp đội đầu mua ở chợ Tân Bình.

“Tôi tự trang điểm, tự làm hoa thật đơn sơ trong tất cả buổi chung vui. Rất nhiều người chứng kiến và giúp đỡ tôi cho đám cưới nhưng chúng tôi chưa tự tin để đăng ký kết hôn cùng nhau. Chúng tôi có quyết định như thế nào thì cả hai cũng tôn trọng vì miễn là tốt cho nhau”, Ngọc Mai chia sẻ.

Cô cũng khẳng định chưa bao giờ thấy hổ thẹn hay giấu giếm chuyện cũ. Thậm chí, đó là câu chuyện đẹp mà Ngọc Mai chia sẻ với người thân, học trò, bạn bè, hàng xóm.

Theo Ngọc Mai, đã đường ai nấy đi nhưng cô vẫn giữ được tình cảm và mối quan hệ tốt đẹp với mẹ chồng, em chồng và họ hàng bên chồng cũ.

Phan Như Thảo: Cưới 8 năm, được di chúc toàn bộ tài sản nhưng chưa đăng ký kết hôn

Đã bên nhau hơn 8 năm nhưng doanh nhân Đức An và cựu mẫu Phan Như Thảo vẫn chưa tổ chức đám cưới và đăng ký kết hôn.

Lý giải về lý do chưa đăng ký kết hôn, Phan Như Thảo cho biết do cô... lười. Chân dài 9X chia sẻ, doanh nhân Đức An cũng nhiều lần nhắc cô cùng anh làm thủ tục đăng ký kết hôn, nhưng cựu người mẫu lại cho rằng chuyện này không quan trọng.

"Có nhiều người để lại bình luận trong bài đăng của tôi, nói rằng phụ nữ nên có một danh phận. Tuy nhiên tôi nghĩ tờ giấy đăng ký kết hôn không ảnh hưởng gì đến giá trị của tôi. Một tờ giấy không phải là cái còng hay sợi dây để trói chặt đối phương lại", Phan Như Thảo bày tỏ.

Đăng ký kết hôn là thủ tục pháp lý nhằm công nhận xác lập quan hệ hôn nhân giữa hai bên nam và nữ khi kết hôn. Việc đăng ký kết hôn phải được thực hiện tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và tuân theo quy định về thủ tục đăng ký kết hôn được quy định tại Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 và pháp luật về hộ tịch. Theo quy định của Điều 17 Luật Hộ tịch năm 2014, thẩm quyền đăng ký kết hôn do “UBND cấp xã nơi cư trú của một trong hai bên nam, nữ thực hiện việc đăng kí kết hôn”. Đối với trường hợp kết hôn có yếu tố nước ngoài, việc đăng ký kết hôn thuộc thẩm quyền của “UBND cấp huyện nơi thường trú của công dân Việt Nam”, quy định tại Điều 37 Luật Hộ tịch năm 2014. Do đó, việc đăng ký kết hôn có ý nghĩa vô cùng quan trọng, giấy đăng ký kết hôn là một loại giấy tờ hộ tịch nhân thân được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận người đó nằm trong trình trạng hôn nhân. Sau khi đăng ký kết hôn, sẽ phát sinh quyền lợi và nghĩa vụ đối với người chồng và người vợ. Nếu như nam nữ sống chung mà không đăng ký kết hôn sẽ khó khăn trong việc xác định tài sản chung và tài sản riêng, cũng như rất khó để chứng minh quyền lợi của mình.

