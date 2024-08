Nhiều trường bắt đầu công bố điểm chuẩn đại học

Thí sinh Hà Nội dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Ảnh: Quang Vinh.

Các trường đã sẵn sàng công bố điểm

Nhiều trường ĐH đã thông báo thời gian chính xác công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 năm 2024. Theo đó, hàng loạt trường sẽ công bố điểm chuẩn đúng ngày 17/8 - ngay sau khi có kết quả lọc ảo lần cuối cùng.

Trường ĐH Bách khoa TPHCM ấn định thời gian công bố kết quả trúng tuyển của phương thức 5 (xét tuyển tổng hợp) và của các phương thức xét tuyển sớm vào 17h8 ngày 17/8. Vào ngày 18/8, thí sinh có thể tra cứu kết quả xét tuyển. Tân sinh viên sẽ làm thủ tục nhập học trực tiếp tại trường vào ngày 20 - 21/8. Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, lịch nhập học và tham gia các hoạt động đầu khóa của tân sinh viên sẽ sớm được thông báo.

Trường ĐH Công Thương TPHCM cho biết, điểm chuẩn được công bố lúc 19h19 ngày 17/8, ngay sau cuộc họp của Hội đồng tuyển sinh nhà trường. Hiện nhà trường đã có thống kê ban đầu về những nhóm ngành thu hút nhiều thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển nhất năm nay. Đây là những nhóm ngành có điểm chuẩn cao nhất của trường.

Dự đoán điểm chuẩn ngành Marketing và ngành Logistics của trường khoảng 24 - 24,75 điểm; các nhóm ngành Kinh tế, Luật dao động 21 - 24,5 điểm…

Trong khi đó, nhiều trường ĐH dự kiến công bố điểm chuẩn vào ngày 18/8, bao gồm: Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TPHCM, Trường ĐH Khoa học tự nhiên TPHCM, Trường ĐH Giao thông vận tải TPHCM…

Những trường sẽ công bố điểm chuẩn vào ngày 19/8 là: Trường ĐH Y Dược TPHCM, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Trường ĐH Sư phạm TPHCM, Trường ĐH Y Dược Cần Thơ, Trường ĐH Tân Tạo...

Ở phía Bắc, ĐH Bách khoa Hà Nội và Học viện Ngân hàng cho hay công bố điểm chuẩn trong ngày 17/8; Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông dự kiến công bố điểm chuẩn vào ngày 19/8…

Nguồn tuyển dồi dào

Trước đó, các phân tích, nhận định cho thấy do năm nay số thí sinh tăng, lượng nguyện vọng nhiều hơn, điểm thi cao hơn nên nhiều trường dự báo điểm chuẩn sẽ có nhiều thay đổi so với năm 2023.

Ở khối ngành đào tạo sư phạm, nguyện vọng xét tuyển đều tăng ở tất cả phương thức xét tuyển của các trường. Ông Cao Minh Thành - Phó Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Sài Gòn cho biết, số lượng nguyện vọng 1 tăng nhiều so với năm trước, một số ngành có lượng nguyện vọng lớn tập trung ở nhóm ngành sư phạm.

TS Trần Bá Trình - Trưởng Phòng Đào tạo, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội cho hay, qua phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024, hầu hết các môn, các tổ hợp xét tuyển đều cao hơn một chút so năm ngoái. Với các ngành đào tạo ngoài sư phạm của trường, chỉ tiêu năm nay giữ ổn định; còn với các ngành sư phạm, chỉ tiêu một số ngành giảm nhẹ như Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Sinh học. Do đó, theo ông Trình, nếu không xét đến yếu tố thí sinh đăng ký, có thể dự đoán điểm chuẩn các ngành của trường năm nay nhích nhẹ so năm ngoái.

Theo thông tin từ Bộ GDĐT, kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2024, ngành giáo dục mầm non có số lượng và tỷ lệ thí sinh đăng ký xét tuyển cao nhất trong 3 năm gần đây. Hệ thống hỗ trợ xét tuyển của Bộ GDĐT ghi nhận hơn 733.000 thí sinh nhập dữ liệu nguyện vọng, tương đương 68,5% số thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (tăng khoảng 73.000 so với năm ngoái).

Tỷ lệ này năm 2023 là 65,9% (tương đương hơn 660.000 thí sinh) và năm 2022 là 64,1% (hơn 616.000 thí sinh).

Thứ trưởng GDĐT Hoàng Minh Sơn thông tin, năm 2024 trong khoảng gần 400 ngành đào tạo, chia thành 24 lĩnh vực có 4 lĩnh vực thu hút thí sinh nhất năm nay gồm: Kinh doanh và quản lý, kỹ thuật và công nghệ, máy tính, sư phạm. Đặc biệt, nhóm ngành đào tạo giáo viên (sư phạm) có số nguyện vọng tăng 85% so với năm ngoái (tương đương 200.000 nguyện vọng).

Một số lĩnh vực khác có sự tăng trưởng mạnh về tổng số nguyện vọng là khoa học tự nhiên (tăng 61%); an ninh quốc phòng (tăng 46,5%). Với ngành công nghệ cao như thiết kế vi mạch bán dẫn, tổng số nguyện vọng tăng 30%.

Điều này cho thấy nguồn tuyển của các trường ĐH năm nay dồi dào hơn và kỳ vọng chất lượng được nâng lên. Tuy nhiên, theo Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GDĐT) Nguyễn Thu Thủy, các trường vẫn sử dụng nhiều phương thức xét tuyển, gây khó khăn cho thí sinh trong quá trình lựa chọn.

Sau khi các trường đại học công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển, thí sinh phải xác nhận nhập học bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo chậm nhất đến 17h ngày 27/8. Sau khi hoàn tất xác nhận trực tuyến, tùy theo lịch thông báo cụ thể của từng trường, thí sinh sẽ đến trường làm thủ tục nhập học trực tiếp.

Tác giả: Dung Hòa

Nguồn tin: daidoanket.vn