Nhiều nơi trên cả nước có mưa lớn trong 10 ngày tới

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia thông tin đêm qua và sáng sớm 3/7, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 2/7 đến 7h ngày 3/7 được ghi nhận như sau: Bản Lang (Lai Châu) 97,2 mm, Chế Tạo (Yên Bái) 119,6 mm, Thượng Sơn (Hà Giang) 214 mm, Tĩnh Túc (Cao Bằng) 67,6 mm.

Tại khu vực Nam Bộ, lượng mưa tính từ 13h đến 20h ngày 2/7 tại một số địa phương như sau: Tân An (Long An) 92,3 mm, Tân Phú (Đồng Nai) 62,8 mm, Trường Phước 1 (Đồng Tháp) 62,8 mm, Phú Lộc (An Giang) 62 mm.

Dự báo trong ngày và đêm nay, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40 mm, có nơi trên 60 mm. Còn vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40 mm, có nơi trên 100 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông. Mưa to cục bộ còn gây ra ngập úng tại các vùng trũng, thấp và lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.

Trong 2 ngày tới, khu vực Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi ban đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Ban ngày, thời tiết nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng tỉnh Hòa Bình và khu vực đồng bằng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt.

Tương tự, Trung Bộ cũng duy trì thời tiết chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ban ngày trời nắng, riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo từ đêm 4/7 đến ngày 12/7, khu vực Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Ban ngày, thời tiết vẫn duy trì hình thái nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Khu vực Trung Bộ vào thời gian trên cũng có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối và đêm, ngày nắng. Riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Khu vực Tây Nguyên chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cũng dự báo từ nay đến ngày 12/7, TP.HCM và các tỉnh, thành ở Nam Bộ có mưa rào và dông. Vào các buổi chiều và tối sẽ có lốc, mưa đá, gió giật mạnh, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, làm việc ngoài trời.

Tác giả: Anh Nhàn

Nguồn tin: zingnews.vn