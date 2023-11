Nhận thẻ đỏ gây tranh cãi, Brazil thua đau Argentina

Cổ động viên đánh nhau, suýt hủy trận Brazil - Argentina Messi dẫn đầu các cầu thủ Argentina rời sân - Ảnh: REUTERS Theo lịch, trận đấu giữa Brazil và Argentina trong khuôn khổ lượt đấu thứ 6 vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ sẽ diễn ra vào lúc 7h30 sáng 22-11 (giờ Việt Nam). Vậy nhưng đến hơn 8h trận đấu mới có thể diễn ra. Trang Goal.com cho biết nguyên nhân khiến trận đấu không thể thi đấu đúng giờ bắt nguồn từ hành vi không đẹp của các cổ động viên Brazil. Đám đông khán giả chủ nhà của sân Maracana đã la ó khi quốc ca Argentina vang lên. Hành vi này khiến cổ động viên Argentina tức giận và đã lao vào xô xát với các cổ động viên đối thủ. Theo tường thuật của ESPN, cảnh sát Brazil đã xông vào dùng dùi cui tấn công cổ động viên đội khách. Cảnh sát Brazil trấn áp cổ động viên Argentina - Ảnh: REUTERS Khá đông người hâm mộ ở gần khu vực xảy ra sự cố hoảng sợ chạy xuống sân để thoát khỏi cuộc bạo loạn. Ít nhất một cổ động viên bị thương đã được đưa ra khỏi sân vận động bằng cáng. Trước tình hình căng thẳng này, Messi dẫn đầu các cầu thủ Argentina quay trở lại đường hầm, phản đối việc cho trận đấu tiếp tục. Cảnh sát địa phương và ban tổ chức mất gần nửa giờ đồng hồ để khôi phục tình trạng an ninh. Sau cùng, các cầu thủ Argentina chấp nhận ra sân trở lại. Tình cảnh xô xát trên khán đài - Ảnh: REUTERS Đây không phải lần đầu tiên trận "siêu kinh điển Nam Mỹ" gặp sự cố. Gần đây nhất, vào ngày 6-9-2021 trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022, trận đấu giữa 2 đội đã buộc phải tạm hoãn dù mới diễn ra được 8 phút. Lý do vì Cơ quan Quản lý y tế Brazil (ANVISA) can thiệp giữa chừng, không cho 4 cầu thủ Argentina thi đấu do quy định liên quan đến COVID-19. Trận đấu này sau đó cũng bị hủy bỏ vì không còn ý nghĩa, khi cả Brazil và Argentina đều giành vé dự World Cup 2022. Còn ở sự cố mới nhất, phía chủ nhà Brazil dường như tiếp tục mắc lỗi. Theo Goal.com, một khu vực khán giả Argentina bị xếp kẹp giữa 2 nhóm cổ động viên Brazil, càng khiến cho đám đông người hâm mộ này dễ nảy sinh không khí thù địch.