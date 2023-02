Nhân chứng vụ tai nạn 8 người chết: Xe lật bẹp dúm, tiếng kêu cứu thảm thiết

Your browser does not support the video tag.

Bà Lê Thị Lệ, nhân chứng kể lại vụ tai nạn.

Bà Lê Thị Lệ (SN 1968, ở thôn Mỹ Bình, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam) bán quán nước trước hiện trường vụ tai nạn, cũng là một trong những người đầu tiên tham gia cứu nạn nhân vụ tai nạn.

Bà cho biết, lúc khoảng 3h40 đang ngủ thì bà nghe tiếng rầm rất mạnh nên chạy ra chứng kiến vụ tai nạn kinh hoàng. “Tôi thấy xe bị lật, người thì văng ra, nhiều người mắc kẹt, có tiếng kêu cứu nên nháo nhào gọi mọi người nghỉ trong quán đưa người ra và gọi báo cho công an tới” – bà Lệ kể.

Chiếc ô tô bẹp dúm, 6 người chết tại chỗ sau cú tông.

Anh Phạm Văn Sơn (SN 1988, quê ở Ninh Bình) tài xế đang nghỉ ngơi tại quán nước bên ngay cạnh cùng 6 tài xế khác đang nằm ngủ thì nghe hô hoán cũng chạy ra.

“Chạy ra thì thấy có 2 phụ nữ đã chết nằm ở đầu xe. Ô tô bẹp dúm, nhiều người mắc kẹt gọi với ra gọi “Cứu với”, nên tôi cùng các anh em khác dùng dao, xà beng đập kính, nạy cửa xe ra cứu người”, anh Sơn nói.

Trước đó khoảng 4h sáng xảy tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại ngã tư giữa đường ĐT619 và đường dẫn xuống cảng Tam Hiệp thuộc xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam.

Thông tin ban đầu, thời điểm trên xe ô tô khách biển số 76B-006.60 chở đoàn đi từ Quảng Ngãi đi ra Huế để khám bệnh, đến vị trí trên thì va chạm với đầu kéo BKS 92H004.33 chạy hướng ngược lại. Hậu quả 6 người tử vong tại chỗ, một người tử vong tại bệnh viện. Hiện nhiều người đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Tác giả: Hoài Văn

Nguồn tin: Báo Tiền Phong