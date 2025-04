Nguyên nhân vụ cháy khiến 4 người tử vong khả năng do chập dây dẫn điện

Ngày 11/4, nguồn tin của phóng viên cho biết, qua công tác khám nghiệm ban đầu cho thấy nguyên nhân vụ cháy nhà trong hẻm nhỏ trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) nhiều khả năng là do chạm, chập dây dẫn điện từ tầng trệt lên tầng 1 (căn gác) và gây ra vụ cháy.

Hiện trường vụ cháy khiến 4 người tử vong.

Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy khu vực cầu thang, cách cửa vào nhà khoảng 3m là nơi cháy mạnh nhất. Cơ quan chức năng thu giữ một số đoạn dây điện bị cháy hết lớp vỏ cách điện trơ lõi đồng, nhiều sợi đứt đoạn, một số hạt kim loại nóng chảy vón cục.

Hiện các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tiền Giang đang tiếp tục điều tra, chờ kết quả giám định sau cùng để xác định nguyên nhân vụ cháy nói trên.

Trước đó, vào chiều 10/4, Thiếu tướng Huỳnh Thới An, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an) cùng đoàn công tác đến kiểm tra hiện trường vụ cháy và trao đổi với lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Tiền Giang liên quan đến vụ việc.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Tiền Giang, tối 10/4, đồng chí Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cùng đoàn công tác thành phố Mỹ Tho và chính quyền địa phương đã đến thăm viếng, trao hỗ trợ 25 triệu đồng cho mỗi nạn nhân tử vong, tổng kinh phí là 100 triệu đồng.

Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh cùng các ban, ngành, đoàn thể tỉnh và thành phố Mỹ Tho cũng có trao hỗ trợ thêm và động viên tinh thần người thân gia đình có 4 người tử vong trong vụ cháy.

Đồng chí Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang thăm hỏi, động viên người thân gia đình có người tử vong trong vụ cháy.

Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang và thành phố Mỹ Tho cùng chính quyền địa phương cũng cam kết sẽ hỗ trợ cho gia đình vượt qua khó khăn này.

Địa phương sẽ sử dụng các nguồn kinh phí hợp lý, hợp pháp để xây dựng lại căn nhà bị cháy; sửa chữa căn nhà để thờ cúng những người đã mất, lo cho người con có ba mẹ bị mất học xong đại học.

Tác giả: Văn Vĩnh

Nguồn tin: cand.com.vn