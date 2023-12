Người trồng mía phấn khởi vì được mùa, được giá

Có mặt tại cánh đồng mía xã Tân Long, huyện Tân Kỳ thời điểm này không khí bà con n ông dân đang ra đồng thu hoạch mía nhộn nhịp. Bà Nguyễn Thị Bình, ở xóm Hồ Thành, xã Tân Long, huyện Tân Kỳ phấn khởi cho biết: Gia đình đang thu hoạch 4 sào mía, nhờ chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật nên năm nay mía đạt năng suất cao, đạt hơn 80 tấn/ha. Hiện công ty đang thu mua với giá 1,1 triệu đồng/tấn mía loại 1.

Xe vận tải của Nhà máy Đường Sông Con vận chuyển mía cho bà con tại chân ruộng.

Việc tiêu thụ mía cũng thuận lợi khi nông dân đều được ký kết bao tiêu sản phẩm với Công ty CP mía đường Sông Con. Xe vận tải của nhà máy vào tận ruộng để vận chuyển mía cho người dân. Nông dân hy vọng giá mía giữ ổn định để đảm bảo đời sống. Ông Trần Văn Toàn, Chủ tịch UBND xã Tân Long cho biết: Trong những năm qua nông dân ở đây chủ yếu là trồng mía và đây cũng là cây trồng chủ lực của xã, xã có trên 170 ha mía, năm nay năng suất vượt trội, đạt trên 70 tấn/ha. Tuy nhiên, có khá nhiều hộ gia đình nhờ chăm sóc tốt nên đạt khoảng trên 100 tấn/ha, hiện nay toàn xã đã thu hoạch được trên 50% diện tích. Không riêng gì ở xã Tân Long mà hiện nay bà con nông dân xã Nghĩa Đồng, Tân Kỳ đang tập trung xuống đồng thu hoạch một số diện tích ở các bãi bồi ven sông.

Ông Phan Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ chia sẻ: Mía là cây trồng chủ lực của bà con nông dân nơi đây, hiện toàn xã có trên 160 ha mía, năm nay năng suất vượt trội, đạt trên 70 tấn/ha. Tuy nhiên, có khá nhiều hộ gia đình nhờ chăm sóc tốt nên đạt trên 100 tấn/ha (tương đương 5 tấn/sào), hiện nay toàn xã đã thu hoạch được trên 30 - 40% % diện tích.

Bà con nông dân xã Nghĩa Đồng đang tập trung thu hoạch mía

Nhờ hệ thống giao thông nội đồng được nâng cấp, tu sửa nên thuận lợi cho các loại xe tải vào, ra tận chân ruộng vận chuyển mía cho nông dân. Mấy năm nay cây mía mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân ở đây, nên vụ trồng mía năm 2024 xã Nghĩa Đồng sẽ chuyển đổi từ cây ngô kém hiệu quả sang trồng cây mía, nhằm nâng cao thu nhập cho người nông dân.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tân Kỳ cho biết: Địa bàn huyện Tân Kỳ hiện có gần 5.000 ha mía, nông dân đã thu hoạch được khoảng trên 100 ha, năng suất đạt 68 tấn/ha (tăng hơn so năm 2022 là 2,5 tấn/ha). Trong đó có khá nhiều hộ gia đình đạt năng suất trên 100 tấn/ha, nguyên nhân được mùa là nhờ bà con ngày càng áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào thâm canh cho mía, đặc biệt là đưa vào các giống mới như giống AK2, AK3, LK 9211…

Lãnh đạo Công ty CP Mía đường Sông Con cho biết, vụ ép năm nay đơn vị bắt đầu thu mua mía nguyên liệu, đi vào sản xuất từ ngày 5/12/2023. Theo đó, do giá đường tiêu thụ thuận lợi nên năm nay công ty thu mua mía cho bà con với giá 1,1 triệu đồng/tấn mía loại 1 tại ruộng, (cao hơn 50.000 đồng/tấn so với năm trước), ngoài ra còn hỗ trợ tiền bốc vác mía lên xe 50.000 đồng/tấn. Từ lợi thế có được Công ty CP Mía đường Sông Con đóng chân trên địa bàn huyện, trong những năm qua ngoài tạo công ăn việc làm cho công nhân nhà máy, mà con tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động nông thôn có việc làm ổn định và thu nhập cao. Từ đó đã góp phần đưa đời sống của bà con nhân dân của huyện Tân Kỳ nói riêng và bà con nhân dân trong vùng nói chung có đời sống sung túc hơn, ấm no hạnh phúc, bộ mặt nông thôn ngày đổi mới và đi lên.

Tác giả: Văn Lý

Nguồn tin: ngaymoionline.com.vn