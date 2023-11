Sáng 28/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Tuy Phong khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ người đàn ông tử vong trên địa bàn.

CQĐT đang khám nghiệm hiện trường.

Khoảng 6h ngày 28/11, người dân phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ lên vách tường phía trước một cơ sở ở xã Hoà Minh, huyện Tuy Phong, Bình Thuận. Sự việc được trình báo Công an địa phương.

Qua kiểm tra, trên cơ thể nạn nhân có dính dung dịch màu nâu đỏ, giống máu. Chân của nạn nhân cách mặt đất khoảng 0,5m.

Người dân hiếu kỳ đến hiện trường theo dõi vụ việc.



Thấy có dấu hiệu bất thường, nên Công an địa phương đã báo cáo được báo cáo vụ việc lên Công an tỉnh Bình Thuận. Hiện trường vụ việc được phong tỏa để điều tra.

Phần cổ treo bằng sợi dây vào khung sắt gắn ở tường. Nạn nhân được xác định là N.V.C (SN 1995). Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cùng Phòng kỹ thuật hình sự và Trung tâm giám định Y khoa - Pháp y tỉnh Bình Thuận đã đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ vụ việc.

Tác giả: Trần Tuấn

Nguồn tin: cand.com.vn