Người đàn ông nhảy qua bàn tấn công thẩm phán bị kết án hàng chục năm tù

Deobra Redden (31 tuổi) đã bị tuyên phải chịu án tù từ 26 đến 65 năm tại một nhà tù ở Nevada vì tội tấn công Thẩm phán Tòa án Quận Clark, bà Mary Kay Holthus, KLAS-TV tại Las Vegas đưa tin.

Trước đó, Deobra Redden phải ra hầu tòa với vụ án cố ý giết người do thẩm phán Holthus làm chủ tọa.

Redden đề nghị thẩm phán Mary Kay Holthus khoan hồng, mô tả bản thân là người "không bao giờ ngừng nỗ lực làm điều đúng đắn dù khó khăn đến đâu". "Tôi không phải người bất trị và không nên bị tống vào tù", anh ta nói.

Khi thẩm phán Holthus chuẩn bị tuyên án thì Redden la hét, văng tục và lao về phía chủ tọa.

Redden sau đó lao qua bàn chủ tọa trước sự kinh ngạc của những người trong phòng xử án, chồm lên người thẩm phán, khiến bà ngã khỏi ghế. Cảnh sát và những người khác lập tức lao vào kéo Redden ra, khống chế anh ta.

Trước đó, Redden đã nhận tội nhưng với tình trạng tâm thần không ổn định vào tháng 9 về tội mưu sát và các cáo buộc khác,.

Luật sư bào chữa Carl Arnold cho biết thân chủ của ông đã ngừng dùng thuốc điều trị tâm thần phân liệt theo toa trước khi xảy ra vụ tấn công.

Redden khai tại tòa hôm 10/12 rằng anh ta không có ý định giết thẩm phán Holthus, KLAS-TV đưa tin.

“Tôi không bào chữa cho hành động của mình, nhưng tôi muốn nói rằng tôi không phải là người xấu và tôi biết rằng tôi không có ý định giết Mary Kay Holthus”, anh ta nói.

Thẩm phán Johnson, chủ tọa phiên tòa xét xử hôm thứ Ba cho rằng, vụ tấn công của Redden vào thẩm phán là “một vụ tấn công vào ngành tư pháp”.

“Mặc dù không có nghi ngờ gì về việc anh có vấn đề về bệnh tâm thần, nhưng các bác sĩ khẳng định anh biết sự khác biệt giữa đúng và sai”, thẩm phán Johnson nói với Redden.

Với việc bị tuyên bản án từ 26 đến 65 năm tù, theo KLAS-TV, sau năm 2050, Redden mới đủ điều kiện được ân xá.

Đoạn video ghi lại cảnh Redden lao qua bàn chủ tọa, tấn công thẩm phán

Tác giả: Ngọc An

Nguồn tin: congly.vn