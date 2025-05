Người đàn ông được cô gái 'tiếp bia' xong thì bị bạn trai cô này đánh chết

Ửng bị tạm giữ tại cơ quan điều tra - Ảnh PC02 Công an tỉnh Long An

Ngày 13-5, thông tin từ Công an tỉnh Long An cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án giết người và tạm giữ hình sự đối với Đặng Văn Ửng (29 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng, Long An) để điều tra.

Theo thông tin ban đầu, Ửng mới quen với T. (25 tuổi) hơn một tháng. Ửng không có nghề nghiệp ổn định, còn H.T. có chồng con, đã ly hôn, đang làm tiếp viên tại một quán karaoke ở thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng.

Khoảng 21h20 ngày 11-5, Ửng đang ở nhà thì T. sử dụng Zalo gọi video cho Ửng cho biết đang ngồi uống bia với anh L. (40 tuổi, anh rể bà con của T.). Ửng không đồng ý chuyện T. ngồi nhậu với anh L. nên nói T. về. Tuy nhiên T. không chịu và cự cãi, đòi chia tay với Ửng.

Lúc này Ửng nổi cơn ghen, cầm theo một cây gậy sắt ra khỏi nhà đi tìm anh L. trả thù thì Dương Trường Sang (30 tuổi), bạn cùng xã của Ửng, chạy đến chơi.

Nghe Ửng “đi công chuyện”, Sang liền chở Ửng đi. Đến khoảng 22h cùng ngày, Ửng thấy anh L. đi xe máy một mình chạy trên đường tỉnh 831, đoạn gần kênh Trung Ương thuộc ấp Cả Bát, xã Vĩnh Thạnh, huyện Tân Hưng thì nói Sang lái xe máy đuổi theo.

Khi đuổi kịp, Ửng kêu anh L. “đứng lại nói chuyện”. Thấy bị chặn xe lại, anh L. dùng tay đánh vào đầu Ửng làm rớt nón bảo hiểm của Ửng.

Ửng liền dùng gậy sắt đập nhiều cái vào đầu anh L. làm nón bảo hiểm của nạn nhân bể rớt xuống đất. Sang nhào vào can và đưa Ửng về nhà. Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong do chấn thương sọ não. Sáng 13-5, Ửng và Sang đã ra công an đầu thú.

Tác giả: Sơn Lâm

Nguồn tin: tuoitre.vn