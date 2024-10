Người dân Florida bật khóc khi bão Milton đánh bay nhà cửa

Bão Milton đổ bộ vào bờ biển vịnh Florida hôm 9/10, với cường độ bão cấp 3, mang theo gió mạnh, sóng lớn gây chết người và khả năng gây lũ lụt cho phần lớn tiểu bang. Milton đã lấy nhiên liệu từ vùng nước cực kỳ ấm của vịnh Mexico, hai lần đạt đến cấp 5.

Cơn bão có sức gió mạnh nhất lên tới 205 km/h khi đổ bộ vào bờ biển Siesta Key, Florida, vào lúc 20h30. Hơn một triệu ngôi nhà và doanh nghiệp không có điện trong vòng một giờ sau khi bão đổ bộ.

Cơn bão gây ra sóng biển chết người ở nhiều khu vực ven biển vịnh Florida, bao gồm các khu vực đông dân cư như Tampa, St. Petersburg, Sarasota và Fort Myers.

Gió mạnh, mưa lớn và thậm chí cả lốc xoáy đã được ghi nhận ở Florida ngay cả trước khi cơn bão đổ bộ vào đất liền. Trong ảnh, một phụ nữ ở Fort Myers bật khóc khi chứng kiến thiệt hại do bão Milton gây ra.

Austen Flannery, nhà dự báo thời tiết của Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ tại Tampa, cho biết: "Lịch sử, thảm khốc, đe dọa tính mạng - tất cả những từ đó có thể tóm tắt tình hình hiện tại".

Nhiều người dân Florida di tản khỏi tiểu bang trước khi bão đổ bộ. Những người khác đến các nơi trú ẩn như trường học hoặc nhà thờ địa phương. Trong ảnh, cư dân Stephen Lundgren nằm trên sàn căng tin của Trường Trung học Vanguard khi cố gắng ngủ một chút tại nơi trú ẩn Ocala, Florida.

Sau khi đổ bộ vào đêm 9/10, bão Milton đã suy yếu thành bão cấp 2, với sức gió duy trì tối đa là 175 km/h. Tuy nhiên, cơn bão vẫn rất nguy hiểm. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ cũng đã ban hành tuyên bố khẩn cấp về lũ quét hiếm hoi cho khu vực vịnh Tampa, bao gồm các thành phố St. Petersburg và Clearwater.

Phi hành gia NASA Matthew Dominick đã chia sẻ bức ảnh này từ Trạm vũ trụ quốc tế hôm 8/10. "Chúng tôi đã bay qua cơn bão Milton cách đây khoảng 90 phút. Đây là quang cảnh bên ngoài cửa sổ Dragon Endeavour", ông cho biết. Ảnh: NASA.

Khoảnh khắc 'thợ săn bão' của Mỹ xuyên qua bão Milton Máy bay của “thợ săn bão” từ Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) đã rung lắc cực mạnh vì gặp vùng nhiễu động khi đi qua bão Milton hôm 8/10.

Tác giả: Lê Vy

Ảnh: USA Today

Nguồn tin: znews.vn