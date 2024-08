Người bố đau đớn kể lại sự việc bé trai bị đánh đập trước sảnh chung cư Hà Nội: “Tôi không nghĩ người lớn lại đánh một đứa nhỏ dã man vậy”

Your browser does not support the video tag.

Clip: Người cha bức xúc khi con trai bị hành hung

Được biết, nạn nhân là cháu N.H.M (12 tuổi), là cư dân sinh sống tại chung cư New Horizon.

Kể lại buổi chiều xảy ra sự việc, ông Nguyễn Hảo Thành (50 tuổi) nhớ lại: “Khoảng hơn 17h00, tôi vừa đi làm về đến nhà, thay được bộ quần áo thì thấy con trai được bạn dìu vào và con có nói “bố ơi, con bị đau đầu quá”. Lúc đó, trên mặt con đầy máu, tôi nghĩ chắc con bị ngã nên mới lấy bông lau qua.

Lau xong thì thấy vết thương trên trán của con rất to liền đưa con đến Bệnh viện Thanh Nhàn. Trong lúc đó, tôi cũng nhờ mọi người giữ lại đoạn camera để sau xem lại xem cháu sao lại bị thương nặng như vậy.

Ông Nguyễn Hảo Thành

Sau quá trình xử lý vết thương tại Bệnh viện Thanh Nhàn, các bác sĩ có khuyên nên đưa cháu đến Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam Cuba khâu vết thương sẽ thẩm mỹ hơn.

Khâu vết thương xong, tôi đưa cháu trở lại Bệnh viện Thanh Nhàn để tiếp tục khám, điều trị. Hôm sau, tôi trở về nhà xem lại camera và hỏi một vài bạn đi cùng con thì mới biết con mình bị một người đàn ông đánh dã man như vậy, tôi đau xót, thương con lắm.

Khi đưa con về nhà, M. liên tục nói “con đau đầu, cảm giác buồn nôn”, vợ chồng tôi lo lắng lắm. Phải động viên mãi cháu mới chịu ăn một ít. Biết được sự việc, cô giáo cùng các bạn trong lớp liên tục đến động viên”.

Trước sự động viên của gia đình, thầy cô và bạn bè, cháu M. đã bắt đầu đi học trở lại sau 2 ngày sự việc xảy ra.

Hình ảnh cháu bé bị đánh ở chung cư (Ảnh cắt từ clip)

“Cháu đi học trở lại được một hôm thì về nhà kêu con bị đau đầu, đau vùng mặt, tinh thần của cháu bị hoảng loạn nên gia đình phải tiếp tục xin nhà trường cho cháu nghỉ vài hôm”, ông Thành nghẹn ngào nói.

Để làm rõ sự việc, khi tinh thần cháu M. ổn định hơn một chút, vợ chồng ông mới hỏi con xem sự việc hôm đó như thế nào.

“M. kể hôm đó đi đá bóng nên có xảy ra xích mích với một bạn. Sau đó, bạn này trở về nhà. Còn con tôi cùng vài người bạn tập trung ở lối ra của hầm toà nhà N02 chung cư New Horizon.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Một lúc sau bạn này cùng bố đến. Con bảo “ngay khi bạn ấy chỉ tay vào con, bố bạn ấy lao vào túm tóc, đấm vào mặt và ngực khiến con bị choáng váng, không biết gì cả”. Nghe con kể, vợ chồng tôi đau xót lắm.

Các cháu nhỏ mâu thuẫn, xảy ra xích mích thì là chuyện khó có thể tránh khỏi. Nhưng đây một người đàn ông hơn 30 tuổi, cũng có con mà lại có hành động như vậy, thực sự tôi không biết phải nói thế nào.

Giờ tinh thần của con vẫn hoảng loạn, gặp người lạ lại sợ. Mấy hôm nay, tôi cả đêm không ngủ được sau khi xem video và nghe lời con kể lại sự việc bị người ta đánh.

Mình đi ra ngoài thì không sao, cứ về nhà thấy con như vậy lòng tôi lại đau lắm”, ông Hoàng khóc nghẹn chia sẻ.

Trước sự việc trên, gia đình ông Hoàng đã đến cơ quan công an để trình báo sự việc. “Tôi mong cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật”, ông Hoàng chia sẻ thêm.

Tại chung cư, nhiều người dân cũng cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 17h00 chiều ngày 18/8. Nguyên nhân bắt đầu từ việc 2 cháu nhỏ đi đá bóng xảy ra mâu thuẫn, xích mích rồi dẫn đến việc đánh nhau. Sau đó, một cháu nhỏ đã chạy về gọi bố đến.

Là người chứng kiến và can ngăn hành động của người đàn ông đánh bé trai, anh H., một nhân viên bảo vệ thực hiện nhiệm vụ trước sảnh toà N02 cho biết: “Hôm đó có mấy cháu nhỏ tập trung ở gần đây. Rồi có một người đàn ông chở theo bé trai đến. Đến nơi, cháu nhỏ ngồi trên xe chỉ tay vào cậu bé trong nhóm đó, người đàn ông đỗ xe xuống rồi đi đến đánh đập cháu nhỏ.

Người này đánh vào mặt, ngực. Mặc dù cháu nhỏ ngã xuống nhưng người này không dừng lại. Thấy vậy, tôi nhanh chóng chạy đến can ngăn. Lúc này người đàn ông mới chịu rời đi.

Còn cháu bé bị đánh xây xước mặt mũi, bị thương nặng ở vùng trán".

Ngày 22/8, trao đổi với báo chí, đại diện Công an phường Mai Động (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, đơn vị đã tiếp nhận vụ việc và đang tiến hành điều tra làm rõ.

Tác giả: Vân Đức - Clip: Nhật Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn