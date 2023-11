Nghi vấn Lý Nhã Kỳ thoát ế

Lý Nhã Kỳ dự đám cưới Puka - Gin Tuấn Kiệt

Hậu lễ cưới ở Cam Ranh chúc phúc cho cặp đôi Puka - Gin Tuấn Kiệt, diễn viên Lý Nhã Kỳ đã bất ngờ có những chia sẻ thu hút sự chú ý.

Theo đó, nữ diễn viên cho biết: "Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi mới có một tấm hình để đời như "thế này". Thật lòng cảm ơn anh Trường Giang, Tiến Luật đã luôn theo sát ép uống và rất nhiệt tình, tỉnh táo canh không cho phun ra".

Tôi cũng cám ơn ca sĩ Hòa Minzy vì: "Em gái Hòa Minzy luôn bảo mọi người không được ăn hiếp chị tôi mà cuối cùng tôi trốn, em còn gọi điện thoại tìm tôi cho bằng được.

Cảm ơn cô em út Thúy Ngân luôn mời tôi uống rượu vì em nói em đang cô đơn mà cuối cùng tôi say trước sự cô đơn của em trong khi em vẫn tỉnh queo vui chơi. Còn thêm cô em Tóc Tiên say bét nhè nhưng không quên miệng luôn thông báo chị Kỳ trẻ và đẹp hơn xưa là do "đầy đủ"..." - Lý Nhã Kỷ bày tỏ.

Bữa tiệc hồ bơi ở các đám cưới người nổi tiếng luôn rất vui nhộn

Chính việc nhắc đến nguyên nhân trẻ đẹp hơn là vì "đầy đủ" đã khiến dân tình đặt nghi vấn Lý Nhã Kỳ đang hạnh phúc trong chuyện tình yêu. Dù chỉ là suy đoán nhưng cư dân mạng vẫn nhiệt tình để lại lời chúc cho nữ diễn viên.

"Chị Kỳ đã hết "ế", "Từ nay chị Kỳ không còn phải than thở về sự cô đơn nữa", "Chúc chị Kỳ hạnh phúc", "Đợi ngày chị đẹp lên xe hoa với một đám cưới thế kỷ của showbiz Việt".. là những bình luận của cư dân mạng dành cho Lý Nhã Kỳ.

Hiện, nữ diễn viên vẫn chưa lên tiếng về lời đồn dù được hỏi trực tiếp.

Lý Nhã Kỳ cùng dàn sao Việt dự đám cưới

Trước đó, trong một talkshow, "đại gia kim cương" Lý Nhã Kỳ đã có lần hiếm hoi trải lòng về chuyện tình yêu. Cô cho biết bản thân cảm thấy rất cô đơn, thừa nhận dần mất niềm tin vào chuyện tình cảm sau khi trải qua một vài mối tình.

Nữ diễn viên cho hay cô khá e dè trước thói trăng hoa, lăng nhăng của một số cánh mày râu. Cô khó vượt qua mất mát và tổn thương dẫn đến sống khép kín. "Càng trưởng thành, tôi càng mất lòng tin vào tình yêu" - Lý Nhã Kỳ bộc bạch.

Tác giả: Thùy Trang

Nguồn tin: Lý Nhã Kỳ