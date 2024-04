Nghệ An: Xử lý vi phạm pháp luật về khoáng sản "không có ngoại lệ, không có vùng cấm"

Vừa qua, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình và triển khai các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về khoáng sản. Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị.

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội, nhu cầu về sử dụng tài nguyên khoáng sản ngày càng gia tăng và do sự tác động của nhiều yếu tố đã dẫn tới tình trạng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản. Điều này gây ra nhiều hệ luỵ như làm giảm nguồn tài nguyên của đất nước, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững; phá hủy cảnh quan thiên nhiên, làm suy giảm đa dạng sinh học, gây ô nhiễm không khí, nước và đất.

Nghệ An là tỉnh có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, đa dạng. Kết quả điều tra địa chất, thăm dò khoáng sản cho thấy các loại khoáng sản có giá trị kinh tế và tiềm năng như đá hoa trắng, quặng thiếc, vàng, chì - kẽm, sắt, đá quý, đá vôi xi măng, khoáng sản làm vật liệu xây dựng,...Các đối tượng khai thác trái phép khoáng sản cũng từ đó xuất hiện ngày càng nhiều hơn.

Đặc biệt, việc khai thác khoáng sản trái phép có thể gây ra những hiện tượng thiên tai như sạt lở đất, lũ lụt, động đất, vỡ đập… gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người dân. Quá trình hoạt động, các đối tượng dùng nhiều phương thức, thủ đoạn để đối phó sự kiểm tra, phát hiện của các lực lượng chức năng. Trước tình hình đó, Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nhằm đấu tranh hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản.

Tại Hội nghị, đại diện Công an các đơn vị, địa phương đã đóng góp nhiều ý kiến, trong đó tập trung đánh giá, làm rõ hơn tình hình liên quan đến khoáng sản và đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh trong lĩnh vực này.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, lĩnh vực khoáng sản là lĩnh vực được dư luận Nhân dân, cử tri, báo chí đặc biệt quan tâm, theo dõi, phản ánh; các hoạt động về khoáng sản có thể ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống của người dân. Vì thế, đồng chí yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này với phương châm “không có ngoại lệ, không có vùng cấm”, không để hình thành điểm “nóng” về ANTT.

Theo đó, Công an các địa phương cần tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo huy động cả hệ thống chính trị cơ sở tham gia thực hiện, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong phòng ngừa, đấu tranh và giải quyết các vấn đề nổi lên liên quan đến lĩnh vực khoáng sản. Tham mưu triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về lĩnh vực khoáng sản.

Bên cạnh đó, Công an các huyện, thành, thị phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức ký cam kết đối với các doanh nghiệp, cá nhân có liên quan đến ngành, nghề, hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản chấp hành nghiêm túc các quy định về bảo vệ môi trường, tài nguyên, khoáng sản, không tham gia hoặc tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật. Chủ động phối hợp tuyên truyền kết quả đấu tranh, xử lý và các chế tài xử phạt trong lĩnh vực khoáng sản nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về khoáng sản.

Đặc biệt, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương nắm chắc tình hình hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh khoáng sản trên địa bàn, lĩnh vực quản lý. Từ đó, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, chủ động lập án để đấu tranh, làm rõ các vụ việc có dấu hiệu tội phạm và vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng trong công tác quy hoạch, cấp phép, quản lý, khai thác và sử dụng khoáng sản để lập lại trật tự kỷ cương, góp phần giải phóng nguồn vật liệu, đáp ứng nhu cầu cấp thiết cho các dự án trọng điểm trên địa bàn, hạn chế tối đa thất thoát tài nguyên khoáng sản của đất nước.

Ngoài ra, tăng cường phối hợp với ngành chức năng và chính quyền các cấp đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản, môi trường; buôn bán, vận chuyển, xuất khẩu khoáng sản trái phép…

Ngay sau Hội nghị, đồng chí Giám đốc yêu cầu Trưởng Công an các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức quán triệt cho cán bộ, chiến sỹ nắm vững tinh thần chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh và khẩn trương chỉ đạo các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản thời gian tới.

