Nghệ An: Sức mua tăng mạnh dịp Tết Nguyên đán

Theo lãnh đạo Sở Công Thương Nghệ An, thời điểm trước Tết Nguyên đán là khoảng thời gian bận rộn nhất trong năm, tạo ra nhu cầu lớn về mua sắm hàng hoá. Đây cũng là lúc các đơn vị sản xuất và phân phối có cơ hội quảng bá, khẳng định thương hiệu sản phẩm nếu như đáp ứng đầy đủ yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, cả về giá cả, chất lượng và dịch vụ.

“Nóng” lên từng ngày

Chỉ còn gần 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, do vậy, hoạt động mua sắm hàng hoá ở Nghệ An bước vào giai đoạn cao điểm, nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh và nóng lên từng ngày. Điều này cũng đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất và phân phối hàng hoá trên địa bàn gia tăng năng suất hoạt động, hối hả chạy đua với thời gian để kịp bàn giao đơn hàng cho các đối tác, khách hàng.

Nhiều doanh nghiệp Nghệ An huy động nhân lực làm việc thêm giờ, tăng ca để kịp thời cung ứng hàng hoá dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Trao đổi với Diễn đàn Doanh nghiệp, ông Nguyễn Xuân Huy – Nhà sáng lập Phúc An Farm cho hay: Bước vào mùa sản xuất sôi động nhất năm, chúng tôi đang huy động toàn thể cán bộ, công nhân viên làm thêm giờ, tăng ca để kịp thời cung ứng đơn hàng, làm quà tặng trong dịp Tết. Dịp này, công ty cũng hạ giá thành sản phẩm nhưng vẫn giữ nguyên chất lượng nhằm kích cầu tiêu dùng, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

“Trước đó vài tháng, công ty đã chủ động sáng tạo, thiết kế mẫu mã, bao bì sản phẩm vừa mang hương vị sắc Xuân ngày Tết, vừa thân thiện với môi trường, gần gũi với đời sống bà con nông dân xứ Nghệ. Do vậy, các sản phẩm của công ty hiện đang là lựa chọn tối ưu để làm quà tặng doanh nghiệp, đối tác, gia đình và bạn bè. Khách hàng của chúng tôi rất đa dạng, từ các công ty lớn nhỏ đa lĩnh vực đến người dân khắp mọi miền đất nước…” – ông Nguyễn Xuân Huy nói thêm.

Cũng đang nỗ lực tăng tốc thời điểm này, Công ty CP Vilaconic đang đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, phân phối hàng hoá nhằm cung cấp đầy đủ thực phẩm thiết yếu phục vụ người dân vui Xuân đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Theo đại diện lãnh đạo doanh nghiệp này chia sẻ: Ngay từ đầu năm 2025, công ty đã phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, tạo khí thế ra quân sôi nổi; đồng thời giao chỉ tiêu cụ thể cho từng bộ phận, phòng ban, nhà xưởng nhằm tăng năng suất lao động, đáp ứng đúng tiến độ như đã ký kết với các đối tác, khách hàng trong và ngoài nước.

Không chỉ riêng các đơn vị sản xuất, phân phối hàng hoá trên địa bàn tỉnh Nghệ An, tại các siêu thị, cửa hàng, chợ truyền thống vào thời điểm này lượng khách đông đúc mang đến không khí mua sắm Tết rộn ràng. Những quầy hàng tập trung đông khách như: Hàng gia dụng, thực phẩm chế biến khô, hàng gia vị, bánh kẹo, đồ uống, giày dép, quần áo thời trang…

Đơn cử như Trung tâm thương mại Lotte ở TP Vinh, năm nay đơn vị chủ động nguồn hàng hóa thiết yếu với tổng giá trị hơn 35,2 tỷ đồng, tăng 6% so với kế hoạch Tết Giáp Thìn năm 2024. Hàng hoá phong phú đa dạng, đảm bảo chất lượng, nguồn gốc rõ ràng, phục vụ đa dạng nhu cầu của khách hàng. Đặc biệt, để tạo thuận lợi cho người tiêu dùng trong việc tiếp cận, lựa chọn sản phẩm, trung tâm đã tăng diện tích trưng bày, bố trí hàng hóa, đồng thời triển khai nhiều hoạt động khuyến mãi như tặng quà, giảm giá sốc, bốc thăm trúng thưởng,…

Chủ động bình ổn thị trường

Theo Sở Công Thương Nghệ An thông tin: Hiện nay, toàn tỉnh có 27 trung tâm thương mại, 79 hệ thống siêu thị, 371 chợ truyền thống, hơn 600 cửa hàng tiện lợi và hơn 3000 cửa hàng tạp hoá phân bổ tại các huyện, thành phố, thị xã cùng 17 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP. Chưa kể, các kênh bán hàng đa phương tiện, sẵn sàng cung cấp đầy đủ hàng hóa thiết yếu cho người dân trên địa bàn.

Sức mua của người dân Nghệ An tăng mạnh trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Dự kiến, thị trường tiêu dùng, nhu cầu mua sắm hàng hoá, quà tặng ở Nghệ An sẽ tiếp tục sôi động, nhộn nhịp hơn nữa khi người dân bắt đầu được nghỉ làm và lực lượng lao động từ các nơi khác về quê đón Tết Nguyên đán. Do vậy, các ngành chức năng tỉnh đã và đang tập trung triển khai thực hiện nhiều giải pháp bình ổn thị trường, đảm bảo cân đối cung cầu, tạo môi trường kinh doanh an toàn, lành mạnh, phục vụ nhân dân mua sắm Tết.

Mới đây, vào chiều ngày 21/1/2025, Đoàn công tác UBND tỉnh Nghệ An cũng đã tổ chức kiểm tra tình hình cung ứng hàng hóa, giá cả thị trường dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ trên địa bàn TP Vinh. Theo đó, Đoàn đã tiến hành khảo sát các mặt hàng phục vụ Tết tại khu vực chợ Cọi, Trung tâm thương mại Lotte Việt Nam chi nhánh Vinh và Công ty CP lương thực Thanh Nghệ Tĩnh.

Qua kiểm tra, ông Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đánh giá, nhìn chung thị trường tiêu dùng hàng hóa, nhất là hàng hóa thiết yếu dịp cuối năm phong phú. Các siêu thị, trung tâm thương mại, doanh nghiệp kinh doanh, phân phối hàng hóa trên địa bàn tỉnh đều chủ động đảm bảo nguồn hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán 2025, chủ động nghiên cứu thị trường, xây dựng kế hoạch sản xuất, dự trữ hàng hóa hợp lý và kịp thời đáp ứng nhu cầu thị trường trong các dịp cao điểm, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các lực lượng tiếp tục kiểm tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống hàng giả hàng nhái, phòng chống cháy nổ tại các chợ, siêu thị. Sở Công Thương tiếp tục nắm bắt, đánh giá tình hình đảm bảo nguồn cung, nhu cầu hàng hóa, công tác chuẩn bị nguồn hàng, đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Trước đó, thông tin với Diễn đàn Doanh nghiệp, đại diện Phòng Quản lý Thương mại thuộc Sở Công Thương Nghệ An cho hay: Đến nay, các đơn vị phân phối như Công ty Cổ phần Lương thực Thanh Nghệ Tĩnh, Công ty TNHH Nông sản Thực phẩm Nghệ An, Công ty TNHH TM Nam Long, hệ thống các siêu thị: Go! Vinh, MM Mega Market, Winmart, ...các cửa hàng tiện ích như Winmart+, Bibigreen,.. và trung tâm thương mại, nhà phân phối hàng hóa, các chợ và thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu trên địa bàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết với tổng lượng hàng hóa dự trữ ước đạt khoảng 10.000 tỷ đồng.

“Dự kiến, các ngày sát Tết, người dân tại các địa phương, đặc biệt là TP Vinh mới bắt đầu mua sắm Tết cho gia đình khiến các chợ, siêu thị, cửa hàng trên địa bàn sôi động hơn ngày thường. Hầu hết, các cửa hàng đều chuẩn bị nguồn hàng đầy đủ phục vụ nhu cầu của người dân, cung cầu hàng hóa tăng so với những ngày trước Tết nhưng mức tăng phù hợp với quy luật của thị trường, hiện nay với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử nên không có hiện tượng đầu cơ, găm hàng, khan hiếm hàng hóa, sốt giá trên thị trường” – đại diện Phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương Nghệ An cho biết.

Tác giả: Hồng Quang

Nguồn tin: diendandoanhnghiep.vn