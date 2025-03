Nghệ An: Nhiều sai phạm tại Công ty CP Xi măng Sông Lam

Trong tỉnh

Sản lượng khai thác sai so với công suất quy định, sử dụng nguồn đất sai mục đích, để xảy ra an toàn lao động... đó là những vấn đề nghiêm trọng xảy ra tại Công ty CP Xi măng Sông Lam (thuộc Tập đoàn The Vissai) đóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.