Nghệ An: Người dân mong mỏi sớm được di dời ra khỏi vùng ngập lũ

Bà Hồ Thị Phương (SN 1964), sinh sống tại xóm Thuận Hòa, xã Hưng Hòa, thành phố Vinh (Nghệ An) chia sẻ, người dân ở đây chờ đợi lâu lắm rồi, giờ đất đai, điện đã có nhưng vẫn chưa thể di chuyển đến nơi ở mới. Sống ở đây vất vả và rất nguy hiểm, không biết sống chết khi nào.

“Nguyện vọng lớn nhất của cư dân Thuận Hòa lúc này là có nơi ở ấm cúng, an toàn tính mạng. Chứ ở đây nhà ở mà nước vào nước ra như sông suối, cơ khổ lắm. Vào mùa mưa chúng tôi ăn, ngủ, đứng ngồi không yên. Cứ mưa lớn và trên kia họ xả lũ cái là ngập, đồ đạc trôi lềnh bềnh hết. Thời gian này ai cũng thấp thỏm vì trời cứ mưa, nước sông cứ dâng cao...”, bà Phương cho biết thêm.

Cụm dân cư nằm ngoài đê Sông Lam.

Trước tình trạng cấp bách đó, năm 2012, UBND tỉnh Nghệ An đã cho phép lập dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư để di dân khẩn cấp ra khỏi vùng thiên tai và được phê duyệt điều chỉnh vào năm 2013. Dự án này giao cho Chi cục phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư. Mục tiêu của Dự án nhằm di chuyển khẩn cấp các hộ dân tại vùng thiên tai đến nơi ở mới an toàn.

Tuy nhiên, cho đến nay các hộ dân vẫn chưa thể rời khỏi vùng ngập lụt mặc dù dự án về cơ bản đã hoàn thiện hạ tầng. Qua nắm bắt thông tin được biết, Dự án này khi phê duyệt tái định cư cho 58 hộ nhưng qua thời gian thi công kéo dài, số hộ sinh sống tại vùng bị ngập lụt tăng thêm 24 hộ. Vì thế, Dự án được phê duyệt trước đó đã hoàn thiện nhưng người dân Thuận Hòa chưa thể vào ở vì chưa được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. Còn với 24 hộ phát sinh sau này hạ tầng đang được triển khai thi công.

Cơ sở hạ tầng giai đoạn 1 dự án đã hoàn thiện dành cho 58 hộ.

Ông Nguyễn Văn Diệp (SN 1958) sinh sống tại cụm dân cư Thuận Hoà cho hay, chưa năm nào được sống yên ổn và cũng chưa nằm nào nước không ngập. Mới nhất là năm 2023, nước vào tận mép giường, hiện tại nước cũng đã mấp mé ngoài rồi. Cứ mỗi lần nước dâng cao cả nhà ngồi trên thuyền lênh đênh chờ người đến kéo vào bờ. Cuộc sống cùa bao người dân ở xóm này khổ lắm, năm nào cũng phải đi kê đồ đạc, những thứ quan trọng phải đem đi gửi.

Lo lắng khi mùa mưa lũ đang hiện hữu, ngày 09/9/2024, UBND xã Hưng Hòa đã có báo cáo về việc công tác GPMB dự án di dân khẩn cấp cụm dân cư Thuận Hòa nhằm sớm thực hiện tái định cư, đảm bảo tính mạng và ổn định đời sống nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Diệp cho biết đến mùa mưa lũ nước ngập cao khoảng gần 2m.

Ông Trần Trung Quân – Chủ tịch UBND xã Hưng Hòa, cho biết: “Mỗi dịp mưa lũ về khu vực dân cư Thuận Hòa bị ngập sâu do nước sông Lam dâng lên, ảnh hưởng đến tính mạng, cuộc sống và tài sản của người dân. Cử tri liên tục phản ánh, đề nghị các cấp khẩn trương cho bà con Thuận Hòa được di dời ra khỏi vùng nguy hiểm, lên vị trí xây dựng tái định cư mới”.

Tác giả: Trần Tú - Hải Yến

Nguồn tin: congly.vn