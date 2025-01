Nghệ An lập biên bản và xử lý hơn 20 nghìn trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã được chú trọng thực hiện với nhiều nội dung, hình thức đa dạng phù hợp với lứa tuổi học sinh như xây dựng phóng sự tuyên truyền, tổ chức ký cam kết, biên soạn cẩm nang cầm tay, thi lái xe theo sa hình, tổ chức phiên tòa giả định… qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của học sinh, sinh viên và tạo được sự đồng tình, ủng hộ của quần chúng nhân dân trên địa bàn.

Công an tỉnh đã tập trung tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về TTATGT, nhất là những nguyên nhân gây tai nạn giao thông cho học sinh. Tăng cường tổ chức tuần tra cơ động bằng xe mô tô trên các tuyến giao thông để phát hiện, xử lý phụ huynh chở học sinh và học sinh điều khiển phương tiện vi phạm TTATGT; chú trọng tuyên truyền, nhắc nhở, răn đe đối với học sinh và xử lý nghiêm đối với phụ huynh học sinh và các tổ chức, cá nhân chở học sinh vi phạm TTATGT để làm gương.

Qua công tác tuần tra, kiểm soát, Công an tỉnh đã lập biên bản và xử lý 20.102 trường hợp liên quan đến lứa tuổi học sinh với tổng số tiền xử phạt hơn 8,8 tỷ đồng, tạm giữ 10.640 phương tiện các loại. Công an tỉnh đã gửi 19.206 thông báo những trường hợp học sinh vi phạm về cho nhà trường để có hình thức xử lý và biện pháp giáo dục phù hợp theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 31/CT-TTg…

Bên cạnh đó, lực lượng Công an thường xuyên tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc công tác khảo sát và phối hợp về tổ chức giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh với Khu quản lý đường bộ II, Sở Giao thông vận tải và Ban An toàn giao thông về tình hình giao thông trên tất cả các tuyến, địa bàn có trường học, tập trung vào các khung giờ cao điểm để có biện pháp đảm bảo TTATGT, bố trí lực lượng phân luồng, phòng ngừa ùn tắc giao thông.

Ban An toàn giao thông tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải và các đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát, lập hồ sơ các điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và các bất cập về tổ chức giao thông nói chung và các tuyến đường đi qua các trường học trên địa bàn nói riêng; tập trung cho công tác quản lý phương tiện đưa đón học sinh. Rà soát các bãi gửi xe trái phép gần khu vực trường học để có biện pháp xử lý, cam kết không nhận trông, giữ xe mô tô trên 50 cm3 của học sinh được tăng cường…

Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT trong các cơ sở giáo dục.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về TTATGT, kỹ năng tham gia giao thông đối với lứa tuổi học sinh bằng các hình thức, biện pháp phù hợp. Chỉ đạo Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục triển khai Chương trình phối hợp thực hiện mô hình điểm “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” giữa Công an tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo. Tổ chức cho cha mẹ học sinh, học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên ký cam kết thi đua chấp hành pháp luật về giao thông và hướng dẫn các kỹ năng tham giao giao thông an toàn…

Chỉ đạo Công an tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả chuyên đề bảo đảm TTATGT cho lứa tuổi học sinh, kiềm chế tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh trong thời gian tới. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm về TTATGT. Rà soát tổ chức giao thông, hạ tầng giao thông tại các tuyền đường có trường học trên địa bàn…

Tác giả: PT (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn