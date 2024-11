Nghệ An: Kỳ vọng thêm những thương vụ “bạc tỷ” ở Philippines

Đây là thị trường truyền thống, trọng điểm của các doanh nghiệp xuất khẩu trong nước nói chung, Nghệ An nói riêng. Theo đó, chỉ tính trong 9 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất khẩu của Nghệ An sang Philippines đạt 55,9 triệu USD, tăng 46,8% so với cùng kỳ năm 2023. Các mặt hàng xuất khẩu chính, bao gồm: Gạo đạt 22,3 triệu USD; xi măng đạt 26,7 triệu USD; sữa, sản phẩm sữa; hoa quả chế biến, đá các loại, xơ sợi dệt;…

Gạo là mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam nói chung, Nghệ An nói riêng sang thị trường Philippines.

Sức hấp dẫn từ Philippines

Theo tìm hiểu được biết, Philippines là đất nước có quy mô dân số lớn, tuy nhiên do sự phân hoá xã hội nên nhu cầu tiêu dùng hàng hoá, dịch vụ của nước này khá đa dạng. Thị trường không đòi hỏi quá cao hay qua khắt khe trong tiêu thụ các loại sản phẩm hàng hoá, dịch vụ. Điểm đáng chú ý, đó là dù nhu cầu tiêu dùng lớn và đa dạng là thế, nhưng hoạt động sản xuất ở Philippines lại có phần hạn chế, nền kinh tế nước này phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu, nhất là các mặt hàng lương thực.

Trong khi đó, đây lại là thị trường trong khu vực được hưởng các ưu đãi thuế quan từ hiệp định thương mại tự do ASEAN và các hiệp định thương mại tự do khác mà Việt Nam và Philippines là hai nước thành viên. Cộng thêm vị trí địa lý thuận lợi, điều kiện tự nhiên khá tương đồng nên từ nhiều năm trở lại đây, Philippines đã trở thành thị trường trọng điểm mà các doanh nghiệp xuất khẩu trong nước nói chung, Nghệ An nói riêng hướng đến, với đa dạng sản phẩm hàng hoá các loại.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An khảo sát thị trường Philippines.

Đơn cử, chỉ tính riêng trong năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Philippines đạt 7,8 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu đạt 5,15 tỷ USD, nhập khẩu đạt 2,65 tỷ USD. Xuất siêu vào thị trường Philippines đạt 2,5 tỷ USD, tăng 4,2% so với năm 2022. Một số mặt hàng của Việt Nam vào thị trường Philippines có giá trị kim ngạch xuất khẩu cao như: Gạo đạt 1,75 tỷ USD; clanke và xi măng đạt 358,3 triệu USD; các loại máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng đạt 352 triệu USD;…

Riêng đối với ngành gạo, mặt hàng luôn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam sang Philippines. Theo số liệu thống kê mới đây nhất, 10 tháng đầu năm 2024 ghi nhận 2,91 triệu tấn gạo được các doanh nghiệp trong nước xuất khẩu sang thị trường Philippines, chiếm hơn 79% trong tổng số 3,68 triệu tấn gạo nhập khẩu của nước này. Qua đó, tiếp tục giữ vững ngôi đầu xuất khẩu gạo vào thị trường Philippines.

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp địa phương xúc tiến thị trường tiềm năng trên, mới đây, Đoàn công tác của Nghệ An do ông Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dẫn đầu đã tham gia cùng Đoàn giao dịch thương mại, tìm hiểu thị trường Philippines. Được biết, đây là Chương trình cấp Quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2024 đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 3444/QĐ-BCT ngày 31/12/2023. Chương trình này do Hiệp hội lương thực Việt Nam chủ trì tổ chức.

Theo đó, trong các ngày từ 3 – 7/11/2024, Đoàn giao dịch thương mại tại Philippines đã có các cuộc làm việc với các đơn vị quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp, Cục Cây trồng, Bộ Thương mại, NFA,… của Philippines. Đồng thời gặp gỡ và làm việc với các đối tác doanh nghiệp nước bạn, tham dự Hội thảo giao thương giữa các nhà xuất khẩu Việt Nam và các nhà nhập khẩu gạo lớn của Philippines do Hiệp hội Lương thực Việt Nam tổ chức tại Philippines.

Ngoài ra, trong ngày 6/11, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An cũng đã tiến hành khảo sát thị trường tại Manila, Philippines; làm việc với chuỗi cung ứng, nhà nhập khẩu tại Thủ đô Manila; làm việc với Đại sứ quán, Thương vụ Việt Nam tại Philippines để tìm hiểu thông tin về thị trường, đối tác. Đồng thời tham dự Hội nghị kết nối cung cầu do Thương vụ Việt Nam tại Philippines tổ chức.

Sau chuyến công tác, doanh nghiệp xuất khẩu Nghệ An kỳ vọng có thêm nhiều thương vụ "bạc tỷ" tại thị trường Philippines.

Thông qua các cuộc làm việc, các doanh nghiệp xuất khẩu tỉnh Nghệ An đã quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại với thị trường Philippines. “Chuyến công tác đợt này không chỉ giúp doanh nghiệp giữ mối quan hệ bền vững với khách hàng cũ, mà còn mở rộng thêm nhiều cơ hội làm ăn với các đối tác tiềm năng mới ở Philippines” - ông Nguyễn Quốc Hưng, đại diện Công ty CP Vilaconic cho hay.

Cũng theo ông Hưng thông tin, từ đầu năm 2024 đến nay, Công ty CP Vilaconic đã xuất khẩu hơn 38.000 tấn gạo sang Philippines và là một trong những doanh nghiệp xuất khẩu gạo hàng đầu của cả nước vào thị trường này. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng thị trường, đưa mặt hàng gạo chất lượng cao, các sản phẩm nông sản khác cùng nhiều sản phẩm công nghiệp như: Tấm nhựa PVC nano, tấm nhựa than tre,... thâm nhập sâu vào Philippines.

Tác giả: Hồng Quang

Nguồn tin: diendandoanhnghiep.vn