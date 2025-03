Nghệ An: Dự kiến khai mạc Lễ hội du lịch biển Cửa Lò vào ngày 19/4

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động du lịch biển Cửa Lò, thành phố Vinh năm 2025 được ban hành nhằm mục đích tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về văn hóa ứng xử, môi trường du lịch văn minh, đồng thời quảng bá hình ảnh du lịch Cửa Lò nói riêng và Nghệ An nói chung là điểm đến an toàn, ấn tượng, thân thiện, mến khách.

Tổ chức Lễ hội du lịch biển Cửa Lò với các hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch, môi trường gắn với các ngày lễ lớn của đất nước. Trong đó có Lễ phát động vì môi trường xanh - sạch - đẹp; một số hoạt động văn hóa, thể thao khởi động Lễ hội du lịch biển năm 2025. Đặc biệt là tổ chức chương trình khai mạc Lễ hội du lịch biển Cửa Lò năm 2025 với nhiều hoạt động đặc sắc.

Dự kiến ngày 19/4 sẽ khai mạc lễ hội du lịch biển Cửa Lò





Các hoạt động chính của lễ hội gồm: Hội chợ giới thiệu sản phẩm du lịch, sản phẩm OCOP; các hoạt động văn hóa - nghệ thuật gắn với Lễ hội Làng Sen; Cuộc thi Nữ sinh thanh lịch Thành Vinh 2025; các hoạt động văn hóa - nghệ thuật đường phố; các giải thi đấu thể thao, lễ hội truyền thống của địa phương…

Tổ chức chỉnh trang đô thị, các cơ sở dịch vụ, lưu trú, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, cứu hộ, cứu nạn đảm bảo an toàn cho nhân dân và du khách.

UBND tỉnh giao UBND thành phố Vinh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan xây dựng chuỗi hoạt động năm du lịch biển Cửa Lò 2025, kế hoạch tổ chức các lễ hội trong năm du lịch; triển khai có hiệu quả Kế hoạch tổ chức các hoạt động du lịch biển Cửa Lò năm 2025, chương trình khai mạc Lễ hội du lịch biển Cửa Lò năm 2025 và các hoạt động khởi động năm du lịch 2025.

UBND tỉnh Nghệ An đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức các đợt tuyên truyền cao điểm về các hoạt động năm du lịch 2025 của Nghệ An nói chung và biển Cửa Lò, thành phố Vinh nói riêng. Đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành liên quan dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình để thực hiện tốt công tác phối hợp, góp phần triển khai thành công Kế hoạch.

