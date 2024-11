Nghệ An có 5 tên gọi thị trấn mới sau sáp nhập

Một góc thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương, Nghệ An - Ảnh: Thông tin thị trấn Thanh Chương

Chiều 4-11, Sở Nội vụ Nghệ An cho biết theo nghị quyết do Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành, về việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, xã của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023-2025 sẽ thành lập 5 thị trấn mới.

Tại huyện Con Cuông thành lập thị trấn Trà Lân trên cơ sở nhập một phần diện tích tự nhiên, dân số xã Chi Khê; toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số xã Bồng Khê và thị trấn Con Cuông.

Tại huyện Anh Sơn thành lập thị trấn Kim Nhan trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số xã Thạch Sơn và thị trấn Anh Sơn.

Tại huyện Thanh Chương thành lập thị trấn Dùng trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số xã Thanh Lĩnh, Thanh Đồng và thị trấn Thanh Chương.

Tại huyện Diễn Châu sẽ thành lập thị trấn Diễn Thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số xã Diễn Thành và thị trấn Diễn Châu.

Tại huyện Yên Thành sẽ thành lập thị trấn Hoa Thành trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số xã Hoa Thành và thị trấn Yên Thành.

Ngoài 5 thị trấn mới trên, Nghệ An có thị trấn Cầu Giát của huyện Quỳnh Lưu sẽ được mở rộng diện tích, quy mô dân số từ toàn bộ diện tích tự nhiên dân số xã Quỳnh Hồng; điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên và dân số xã Quỳnh Hưng, xã Quỳnh Bá vào thị trấn Cầu Giát.

Giai đoạn 2023-2025, Nghệ An thực hiện sắp xếp toàn bộ thị xã Cửa Lò và 4 xã của huyện Nghi Lộc về TP Vinh.

Sau sắp xếp, Nghệ An giảm một đơn vị hành chính cấp huyện, từ 21 đơn vị còn 20 đơn vị; giảm 48 đơn vị hành chính cấp xã, từ 460 đơn vị hành chính cấp xã còn 412 đơn vị.

Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã ở Nghệ An có hiệu lực kể từ ngày 1-12-2024.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ