Nghệ An: 285 tỷ đồng xây dựng tuyến đường tránh thị trấn Nam Đàn

Theo đó, Gói thầu số 08 Thi công xây dựng công trình (giai đoạn 1) có giá 71,703 tỷ đồng, thời gian thực hiện 24 tháng, được đấu thầu rộng rãi qua mạng, dự kiến đóng/mở thầu vào 9 giờ ngày 13/7/2024.

Việc đầu tư xây dựng tuyến đường tránh thị trấn Nam Đàn nhằm tổ chức phân luồng giao thông, lưu thông hàng hóa từ cảng Cửa Lò của tỉnh Nghệ An sang nước bạn Lào qua cửa khẩu Thanh Thủy và kết nối giữa các huyện miền Tây và Tây Nam Nghệ An với các tỉnh phía Bắc, phía Nam qua đường Hồ Chí Minh; đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện Nam Đàn nói riêng, tỉnh Nghệ An nói chung.

Tác giả: Phương Bình

Nguồn tin: baodauthau.vn