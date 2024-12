Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai nhiệm vụ năm 2025

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương.

Tại điểm cầu Nghệ An, tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đình Long – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng

Năm 2024, toàn ngành VHTTDL đã quán triệt và triển khai kịp thời các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội; bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, căn cứ tình hình thực tiễn, Ngành VHTTDL đã tích cực, chủ động triển khai nhiệm vụ chủ đề công tác năm với phương châm hành động “Tăng tốc, sáng tạo, về đích”, với tinh thần “3 Quyết tâm, 4 Chủ động, 5 Hiệu quả”.

Ngành đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tham mưu, báo cáo Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 84-KL/TW ngày 21/6/2024 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về "tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới"; Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/01/2024 về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới.

Bộ VHTTDL đã tập trung rà soát, đẩy mạnh việc sửa đổi, bổ sung, xây dựng hoàn thiện chính sách pháp luật chuyên ngành với 20 văn bản quy phạm pháp luật, góp phần tháo gỡ “điểm nghẽn”, “nút thắt” bước đầu kiến tạo không gian phát triển. Ngành đã báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội: Thông qua Luật Di sản văn hóa; Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hoá giai đoạn 2025-2035; cho ý kiến lần đầu đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo. Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt: Chiến lược phát triển thể dục thể thao đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2045 và Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045...

Công tác xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực. Hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật ngày càng sôi động, phong phú về nội dung, đa dạng về phương thức thể hiện; Chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ hiện đại bước đầu được quan tâm, thúc đẩy đổi mới tư duy sáng tạo, phương thức sản xuất, trình diễn, quảng bá văn học, nghệ thuật, điện ảnh đã trở thành điểm sáng trong bức tranh văn học, nghệ thuật của đất nước.

Các địa phương tập trung triển khai tốt các Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; các chương trình nghệ thuật được đầu tư xây dựng với nội dung đặc sắc, theo hướng tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo, ca ngợi truyền thống lịch sử, văn hóa của đất nước, thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, ngày kỷ niệm của địa phương; kết hợp các sự kiện văn hóa, thể thao với quảng bá, xúc tiến du lịch.

Thể thao Việt Nam tham dự các Đại hội thể thao quốc tế để lại nhiều dấu ấn tích cực, đã giành được tổng số 1.214 huy chương quốc tế (trong đó 482 huy chương vàng, 360 huy chương bạc, 372 huy chương đồng).

Du lịch Việt Nam năm 2024 đã đạt 17,5 triệu lượt, tăng 38,9% so với cùng kỳ năm 2023; khách nội địa ước đạt 110 triệu lượt, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 840 nghìn tỷ đồng, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Công tác văn hóa đối ngoại có nhiều điểm sáng, trong năm 2024, Bộ đã tổ chức Ký kết 11 văn bản hợp tác quốc tế (02 thỏa thuận quốc tế nhân danh Chính phủ, 09 thỏa thuận quốc tế nhân danh Bộ) nhân các chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, xây dựng 14 Kế hoạch triển khai các hoạt động đối ngoại; nhiều hoạt động, sự kiện giao lưu, hợp tác quốc tế về văn hoá, thể thao và du lịch được tổ chức thành công, quảng bá hình ảnh và góp phần củng cố vị thế quốc tế của đất nước...

Nguồn lực đầu tư cho Ngành tiếp tục được tăng cường, công tác xã hội hóa bước đầu phát huy hiệu quả tốt, nhất là trong các hoạt động tôn tạo di tích, tổ chức lễ hội, hoạt động thể thao. Quá trình hội nhập quốc tế đem tới những cơ hội và điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các lĩnh vực hoạt động Ngành.

Phát triển đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu

Phát biểu tham luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long cho biết, xác định vai trò, tầm quan trọng của đời sống văn hóa cơ sở trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng, đặc biệt trong xây dựng nông thôn mới (NTM), trong giai đoạn vừa qua, tỉnh Nghệ An đã tập trung thực hiện toàn diện các giải pháp để phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa, nhân rộng mô hình văn hóa tiêu biểu gắn với xây dựng NTM.

Tỉnh đã tham mưu ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển đời sống văn hóa cơ sở như: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 14/12/2016 về “Xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”. HĐND tỉnh đã ban hành nhiều Nghị quyết về cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng một số thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở; chính sách hỗ trợ đối với Nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể; chính sách hỗ trợ bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; chính sách hỗ trợ đầu tư bể bơi và tổ chức dạy bơi cho trẻ em; chính sách hỗ trợ phát triển đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh. Các chính sách này đã góp phần hoàn chỉnh hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở và bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Hiện nay, ở Nghệ An tỷ lệ xã, phường, thị trấn đã quy hoạch đất sử dụng cho thiết chế VHTT đạt 96,3%. Số xã, phường, thị trấn có thiết chế VHTT đạt 96% (trong đó đạt chuẩn là 82%). Số thôn có nhà văn hóa đạt 99,2%, trong đó đạt chuẩn theo quy định là 82,2%. Tỷ lệ gia đình văn hóa toàn tỉnh đạt 84%; tỷ lệ thôn, tổ dân phố văn hóa đạt 69,8%; có 1.784 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá; 788 dòng họ được công nhận Dòng họ văn hoá. Trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 50.000 hiện cổ vật được kiểm kê; 485 danh thắng được xếp hạng, trong đó có 6 di tích quốc gia đặc biệt, 145 di tích quốc gia, Dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh được Unesco công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và 09 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Các di sản văn hóa được nhân dân gìn giữ và phát huy tốt trong đời sống cộng đồng.

Nhờ thực hiện có hiệu quả việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, bảo tồn văn hóa truyền mà đặc biệt là nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã góp phần quan trọng để Nghệ An thực hiện có chiều sâu, hiệu quả phong trào thi đua “Nghệ An chung sức xây dựng NTM”, tính đến nay Nghệ An có 271 xã đạt chuẩn NTM; 83 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 11 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 10 đơn vị cấp huyện hoàn thành, đạt chuẩn NTM.

Tại hội nghị, tỉnh Nghệ An đề nghị Bộ VHTTDL nghiên cứu đưa các nội dung về xây dựng đô thị văn minh theo quy định tại Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh thành một nội dung thành phần của Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến 2045. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các Thông tư của Bộ liên quan đến lĩnh vực thiết chế văn hóa – thể thao cơ sở. Đề nghị Bộ VHTTDL tiếp tục quan tâm hỗ trợ huyện Nam Đàn thực hiện Đề án thí điểm “Xây dựng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trở thành huyện NTM kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch giai đoạn 2018-2025” theo Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 04/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ (hỗ trợ tuyên truyền quảng bá tiềm năng du lịch gắn với bản sắc văn hóa, con người Nam Đàn trên các trang thông tin du lịch quốc gia; hỗ trợ đầu tư các thiết chế VHTT; tu bổ tôn tạo di tích cấp quốc gia và không gian diễn xướng dân ca Ví, Giặm gắn với phát triển du lịch).

Tăng tốc, bứt phá với tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh về vai trò, ý nghĩa của VHTTDL, “Văn hóa là lĩnh vực rộng lớn, là hồn cốt của dân tộc”, “Văn hóa là nền tảng - Thể thao là sức mạnh - Du lịch phát triển bền vững”. Thủ tướng Chính phủ đã thông tin về những kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2024; ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành VHTTDL đạt được.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, năm 2025 là năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; là năm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, đồng thời thực hiện tinh gon bộ máy tại các cơ quan, tổ chức... Vì vậy, ngành VHTTDL phải tập trung hoàn thiện thế chế, tạo nguồn lực, động lực cho sự phát triển; tăng cường phân cấp phân quyền, chấm dứt tình trạng xin cho, bỏ tư duy “không quản được thì cấm”.

Phát triển hạ tầng VHTTDL, trong đó tập trung hạ tầng kết nối, ứng dụng hạ tầng số. Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho. Xây dựng các cơ chế, chính sách trong đào tạo nguồn nhân lực, giữ chân được người tài, người dám nghĩ dám làm; có chế tài xử lý những người né tránh, sợ trách nhiệm.

Bên cạnh đó, tiếp tục huy động nguồn lực cho sự phát triển văn hóa, du lịch. “Nguồn lực của nhà nước chỉ là vốn mồi, dẫn dắt, kích hoạt trong huy động nguồn lực của người dân, doanh nghiệp để xây dựng công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí” – Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh.

Thực hiện quản trị ngành VHTTDL thông minh; xây dựng cơ sở dữ liệu của ngành, từ đó xây dựng trí tuệ thông minh của. Từ trí tuệ thông minh biến cơ sở vật chất, các nguồn lực hiện có thành giá trị gia tăng cao hơn để huy động nguồn lực cho sự phát triển.

Xây dựng các điển hình tiên tiến, cách làm hay, mô hình tốt tạo ra phong trào, xu thế của sự phát triển. Tạo điều kiện cơ hội, cơ chế để người dân Việt Nam được hưởng thụ nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc, hưởng thụ nền thể thao để khỏe mạnh hơn; du lịch tạo ra động lực, tạo nguồn cảm hứng cho dân tộc và bạn bè quốc tế.

“Năm 2025, ngành VHTTDL phải tăng tốc, bứt phá với tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn. Phát huy trí tuệ bản lĩnh, coi trọng về mặt thời gian, quyết đoán, quyết liệt tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra. Phát triển thể dục, thể thao quần chúng theo chiều rộng; phát triển thể dục thể thao thành tích cao theo chiều sâu. Phát triển du lịch bứt phá, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn gắn với văn hóa” – Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn