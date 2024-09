Nghệ An: Mưa lớn, hơn 9.000 con gà của một hộ dân chết ngạt

Trưa 23-9, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Chu Văn Mai, Chủ tịch UBND xã Nghi Ân, TP Vinh, Nghệ An, cho biết sáng 23-9, do mưa lớn kéo dài đã khiến trại gà của anh Nguyễn Ngọc Huy ở xóm Hòa Hợp, xã Nghi Ân bị ngập nước. Trong lúc chủ hộ đang tập trung di dời đàn gà đến chỗ cao thì mất điện khiến gà chết ngạt hàng loạt.

Hơn 9.000 con gà của gia đình anh Huy bị chết ngạt

VIDEO: Hơn 9.000 con gà trong trang trại của gia đình anh Huy bị chết

Theo thông tin, trại gà của anh Huy có quy mô 10.000 con, hiện đã có hơn 9.000 con gà bị chết, trọng lượng mỗi con ước khoảng 2,2-2,5 kg. Tổng thiệt hại ban đầu khoảng 23 tấn gà, ước tính mất gần 2 tỉ đồng.

Hiện, chính quyền địa phương cũng như các tổ chức đoàn thể đang tập trung nhân lực để làm thịt gà, kêu gọi người dân mua giúp anh Huy với giá 40-50.000 đồng/kg. "Thiệt hại của hộ gia đình anh Huy là rất lớn, hiện chính quyền đang kêu gọi các tổ chức, cá nhân mua ủng hộ gia đình để giảm bớt thiệt hại"- ông Mai chia sẻ.

Người dân bơi thuyền trên đường tại TP Vinh

Nhiều tuyến đường tại TP Vinh ngập trên 1 m

Nước tràn vào nhiều nhà dân ở TP Vinh

Xe ôtô bị ngập do mưa lớn

Nhiều nhà dân ở TP Vinh ngập sâu từ 0,5 - 1 m

Mưa lớn khiến trụ sở nhà văn hóa tại TP Vinh ngập sâu

Được biết, trong đêm 22 và sáng 23-9, trên địa bàn TP Vinh có mưa lớn, nhiều nơi lượng mưa trên 250 mm. Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư bị ngập sâu từ 0,5-1 m gây nhiều thiệt hại cho người dân. Do mưa lớn, hầu hết các trường trên địa bàn TP Vinh đã phải cho học sinh nghỉ học.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người Lao Động