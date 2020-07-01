Một phụ nữ thuê taxi vận chuyển 84 hộp pháo lậu để lấy tiền công

Bà Nhung cùng tang vật - Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Ngày 18-6, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết các đơn vị gồm Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an xã Khe Sanh, Công an xã Lao Bảo phát hiện, bắt quả tang vụ vận chuyển số lượng lớn pháo hoa nổ trái phép trên quốc lộ 9.

Trước đó, nhận được tin báo từ Công an xã Lao Bảo về một taxi có dấu hiệu vận chuyển hàng cấm, Trạm cảnh sát giao thông Đakrông đã triển khai lực lượng đón chiếc xe trên.

Khoảng 16h30 ngày 17-6, tại km58 quốc lộ 9, thuộc thôn Lương Lễ, xã Khe Sanh, tổ tuần tra kiểm soát đã ra hiệu lệnh dừng kiểm tra một chiếc taxi Xanh SM.

Thời điểm kiểm tra, xe do ông Nguyễn Lê Hoàng Hà (39 tuổi) điều khiển, chở theo bà Nguyễn Thị Nhung (50 tuổi, cùng trú xã Cam Lộ, Quảng Trị).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 84 hộp nghi pháo hoa nổ, gồm 74 hộp loại 49 ống và 10 hộp loại 36 ống.

Tại cơ quan công an, bà Nguyễn Thị Nhung khai nhận toàn bộ số hàng hóa trên là pháo hoa nổ, được thuê vận chuyển để lấy tiền công. Trong khi đó, tài xế taxi khai không biết hàng hóa trên xe là pháo nổ.

Hiện Công an tỉnh Quảng Trị đã tạm giữ hình sự bà Nguyễn Thị Nhung để tiếp tục điều tra.

Tác giả: Hoàng Táo

Nguồn tin: tuoitre.vn