Lửa bao trùm quán karaoke ở Bình Dương lúc rạng sáng

Theo đó, khoảng 1h sáng nay, quán karaoke Gia Hân, nằm trên đường ĐT.743C (thuộc phường Bình Hoà, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) bất ngờ bốc khói ở khu quầy lễ tân. Thấy vậy, nhân viên hô hoán để những người bên trong chạy ra đường qua lối thoát hiểm.

Chỉ trong chốt lát, ngọn lửa đã lan rộng sâu vào bên trong khiến cả quán karaoke chìm trong biển lửa.

Cháy quán karaoke lúc rạng sáng (ảnh: ĐC)

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương điều 4 xe, cùng 24 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường.

Khoảng 30 phút sau, ngọn lửa được dập tắt. Rất may vụ cháy không gây thương vong về người nhưng nhiều tài sản bên trong quán đã cháy rụi.

Xe chữa cháy có mặt tại hiện trường (ảnh: ĐC)

Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương, quán karaoke này đã bị tạm đình chỉ hoạt động theo Quyết định số 02/QĐTĐC- CATP-PCCC ngày 10/10/2022 của Công an TP. Thuận An.

Sau 30 phút ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn (ảnh: TL)

Trong sáng nay (14/12), lực lượng chức năng TP. Thuận An đang khám nghiệm hiện trường, đồng thời làm rõ việc quán hoạt động lén lút khi chưa đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy.

Tác giả: Thiên Lý

Nguồn tin: Báo VOV