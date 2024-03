Loạt ca khúc bị gỡ, chỉnh sửa vì gây tranh cãi, nộp phạt hàng chục triệu đồng

Ngày 23/2, nhạc sĩ Hamlet Trương phát hành ca khúc Bờ vai anh là cõi niết bàn. Tuy nhiên tựa đề bài hát được khán giả nhận xét không phù hợp, thậm chí là nhạy cảm. Tài khoản Thành Bảo lên tiếng: "Không hiểu sao lại nói bờ vai anh là niết bàn. So sánh nói nhẹ thì là không phù hợp còn nói nặng là lố lăng, xúc phạm nhé. Nên chỉnh lại tiêu đề và lời bài hát".

Hamlet Trương gỡ bài hát và thu âm lại.

Lắng nghe ý kiến của cộng đồng mạng, Hamlet Trương đã đổi tên ca khúc này thành Bờ vai anh là cõi yên lành. Anh cũng gỡ bỏ bài hát khỏi các nền tảng nghe nhạc trực tuyến và quyết định thu âm thay thế từ "niết bàn" thành "yên lành".

Nói về lý do sử dụng từ "niết bàn" trước đó, Hamlet Trương chia sẻ: "Trong quá trình tìm hiểu, tôi biết ý nghĩa từ "niết bàn" trong Phật giáo Ấn Độ là sự trở về của linh hồn cá nhân vào cái đại ngã lớn. Tình cờ trùng với ý tưởng thực hiện MV dựa trên một truyện ngắn của tôi. Trong đó chàng trai đã qua đời và cô gái là người ở lại hồi tưởng về tình yêu từng có. Đó là lý do có bài hát này".

Tuy nhiên, sau khi đọc góp ý của khán già, anh nhận ra không nên dùng từ này ẩn dụ cho tình yêu đôi lứa. "Cái gì không đúng thì phải sửa ngay, đó là trách nhiệm của nghệ sĩ", Hamlet Trương khẳng định.

Trước Hamlet Trương, nhiều ca - nhạc sĩ Việt cũng phải gỡ bài hát vì cách dùng từ không phù hợp trong tựa đề cũng như lời ca khúc.

Cách đây không lâu, hiện tượng mạng A Páo nhận "gạch đá" khi ra mắt bài hát có sử dụng ngôn ngữ địa phương nhưng theo nghĩa không sạch sẽ.

A Páo nhận ý kiến trái chiều vì ca khúc này.

Trên các diễn đàn giải trí, nhiều người đã lên tiếng chỉ trích bài hát có ca từ dung tục, mang nghĩa phản cảm, xúc phạm văn hóa xứ Nghệ.

Một khán giả nêu quan điểm: "Trước đó tôi rất hâm mộ A Páo, nhưng sau khi nghe ca khúc này tôi cảm thấy buồn và thất vọng. 'Khu mấn' quê tôi nó trừu tượng lắm, đùa vui thì được nhưng dùng nó làm ca từ cho bất kỳ nhạc phẩm nào thì rất phản cảm, thậm chí người nghe (nhất là quê Nghệ An, Hà Tĩnh) bị xúc phạm. Hãy kiểm duyệt và đừng vội phát tán nhạc phẩm này".

Trước sự phẫn nộ của cộng đồng mạng, A Páo đã đổi tên bài hát thành "Em làm dâu xứ Nghệ", phần lời có từ nhạy cảm cũng được sửa thành "nhút mặn chua cà" (các đặc sản xứ Nghệ - PV). Anh cũng gửi lời xin lỗi công khai đến tất cả khán giả vì cách dùng từ không phù hợp. "Đây là bài học lớn trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật còn chập chững của Páo. Mong rằng cộng đồng mạng, các anh chị báo đài và những người yêu mến... hãy dang tay đón nhận lòng thành của em", hiện tượng mạng 8X chia sẻ.

B Ray gỡ ca khúc "Để Ai Cần" khỏi các nền tảng.

Cuối tháng 12/2023, rapper B Ray nhận nhiều chỉ trích từ giới truyền thông và khán giả vì ca khúc Để Ai Cần. Trong bài hát là những ca từ chỉ trích nặng nề người yêu cũ. Thậm chí, có một số đoạn tương đối cay nghiệt như: "Chúc em qua đời thanh thản ở trên giường ngủ. Và thức giấc là ở dưới địa ngục" hay "Anh mong em đánh bại được ung thư, chỉ để bị ung thư thêm lần nữa".

Khán giả cho rằng, B Ray là nghệ sĩ được nhiều người trẻ biết đến, cần giữ gìn hình ảnh. Việc rapper phát hành, biểu diễn những ca khúc chứa lời lẽ kém văn hóa sẽ gây ảnh hưởng xấu đến giới trẻ.

Trước tranh cãi, B Ray cho biết, ca khúc Để ai cần chỉ là phút ngẫu hứng của anh và rapper Young H, không phải sản phẩm âm nhạc chính thức. Ngoài ra, nam rapper cũng khẳng định những lời lẽ châm biếm người yêu cũ trong bài hát chỉ là trêu đùa và không hướng đến đối tượng có thật cụ thể nào.

"Tuy nhiên, bài hát nhận được khá nhiều sự quan tâm của khán giả, trong đó cũng có những ý kiến không đồng tình và cảm thấy không thoải mái với việc chế giễu người yêu cũ như trong bài hát. Tôi đã lắng nghe và xin tiếp thu ý kiến phản ánh của các khán giả, cũng như quý báo đài. Chính vì thế, tôi xin phép gỡ bỏ ca khúc Để ai cần trên mọi nền tảng. Chân thành xin lỗi mọi người", B Ray cho biết.

Trước khi bị gỡ, ca khúc có gần 600.000 lượt xem sau ba ngày. Cả hai phiên bản live performance lẫn audio đều lọt vào danh sách Thịnh hành của YouTube.

Ngoài B Ray, nhiều rapper như Bình Gold từng bị khán giả chỉ trích phát hành nhiều sản phẩm, sử dụng ca từ không phù hợp. Năm 2021, rapper Chị Cả bị xử phạt 45 triệu đồng với bản rap Censored, bị cho rằng mang nội dung không đúng với truyền thống, văn hóa. Nhóm Rap Nhà Làm cũng bị phạt mức tương tự vì có hành vi lưu hành sản phẩm có nội dung xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo.

Vào tháng 5/2022, nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP từng bị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử phạt 70 triệu đồng vì MV There's no one at all. Ngoài ra MV này bị tiêu hủy, gỡ bỏ hoàn toàn trên môi trường số vì những hành động tiêu cực trong MV có thể ảnh huởng tới suy nghĩ và quan điểm của giới trẻ.

