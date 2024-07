Lễ khai mạc Olympic Paris 2024 có gì đặc biệt?

Sông Seine sẽ trở thành đường piste

Olympic Paris 2024 diễn ra từ 26/7 đến ngày 11/8. Lễ khai mạc sẽ bắt đầu lúc 19 giờ 30 ngày 26/7 (tức 00 giờ 30 ngày 27/7 theo giờ Việt Nam). Để tạo nên sự khác biệt và mang đến hình ảnh mới cho Thế vận hội được tổ chức 4 năm/lần, nước chủ nhà Pháp không muốn “đóng khung” Lễ khai mạc khi tổ chức gói gọn trong một sân vận động. Thay vào đó, buổi lễ được tổ chức trải dài khắp TP Paris - kinh đô ánh sáng của thế giới.

Cụ thể, Lễ khai mạc Olympic 2024 sẽ diễn ra trên sông Seine. Dự kiến có 160 chiếc tàu thủy, trong đó 94 chiếc chở theo 10.500 vận động viên, diễu hành dọc sông Senine có chiều dài di chuyển khoảng 6km. Những người biểu diễn cùng các thành viên đoàn sẽ ở trên những chiếc thuyền còn lại, còn khán giả được bố trí ngồi hai bên bờ sông.

Phối cảnh Lễ khai mạc Olympic Paris 2024.

Trưởng ban Tổ chức Olympic Paris 2024 Tony Estanguet cho biết: “Toàn TP Paris sẽ được “biến hình” thành một sân vận động lớn. Trong đó, sông Seine sẽ trở thành đường piste, còn các bến cảng là khán đài để khán giả khắp nơi có thể chứng kiến một bữa tiệc khai mạc thật sự ấn tượng. Vì với ánh sáng tự nhiên của hoàng hôn nước Pháp, khán giả toàn cầu sẽ chứng kiến được vẻ diễm lệ của kinh đô ánh sáng Paris”.

Được biết, đoàn diễu hành xuất phát từ cầu Austerlitz, đi qua một số cây cầu, những địa danh mang tính biểu tượng của nước Pháp, như: Nhà thờ Đức Bà, Bảo tàng Louvre và các địa điểm tổ chức Thế vận hội. Điểm kết thúc của đoàn diễu hành sẽ là quảng trường gần tháp Eiffel, nơi diễn ra các nghi thức của Lễ khai mạc. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là người tuyên bố khai mạc.

Ban Tổ chức phát hành 326.000 vé cho người hâm mộ tham dự Lễ khai mạc ở những chỗ ngồi hai bên bờ sông Seine, trong đó 104.000 vé tính phí. Tuy nhiên, những người không có vé cũng có thể quan sát các tiết mục từ vị trí khác trong TP.

Ngoài ra, nước chủ nhà cũng sẽ bố trí 80 màn hình lớn để khán giả tiện theo dõi chương trình. Trong khi đó, ngọn đuốc Olympic đã được thắp sáng từ di tích Olympia hôm 16/4, trải qua 11 ngày rong ruổi ở Hy Lạp, trước khi chuyển sang Pháp. Đã có 10.000 người theo mọi lứa tuổi, giới tính được cầm đuốc trong 68 ngày ở nước Pháp. Hiện người cuối cùng châm đuốc lên đài lửa ở Trocadero vẫn chưa được tiết lộ danh tính.

Dự kiến, sẽ có hơn 1 tỷ người xem trực tiếp lễ khai mạc từ khắp thế giới, vì thế, các tiết mục nghệ thuật được chờ đợi.

Nước Pháp đã sẵn sàng

Olympic là một trong những sự kiện lớn nhất của thể thao thế giới. Việc đăng cai là dịp để nước chủ nhà Pháp quảng bá hình ảnh và văn hóa của với người hâm mộ trên toàn thế giới.

Theo dự tính, Lễ khai mạc Olympic Paris 2024 dự kiến được tổ chức trong gần 4 giờ đồng hồ, hứa hẹn mang đến một bữa tiệc âm thanh và ánh sáng. Đặc biệt, âm nhạc sẽ là điểm nhấn của buổi lễ khi Pháp vốn nổi tiếng với âm nhạc.

Quang cảnh quảng trường sẽ diễn ra Lễ khai mạc Olympic Paris 2024.

Được biết, có hơn 3.000 nghệ sĩ với hơn 400 vũ công sẽ biểu diễn trên những cây cầu mà các đoàn thể thao đi qua, điều sẽ khiến mọi người rất ấn tượng, như lời tiết lộ của biên đạo múa nổi tiếng Maud Le Pladec.

Đáng chú ý, nước chủ nhà sẽ mang đến Lễ khai mạc nét văn hóa thời trang đậm chất Pháp. Theo tiết lộ của Ban Tổ chức, hàng trăm thợ may, nhà tạo mẫu tóc và nhân viên trang điểm sẽ cùng góp sức để xây dựng hình ảnh cho các nghệ sĩ biểu diễn tại Lễ khai mạc.

Tuy nhiên, nước chủ nhà Pháp sẽ phải đối diện với nhiều rủi ro, đặc biệt là an ninh. Để bảo đảm an toàn cho sự kiện diễn ra, 45.000 sĩ quan và hiến binh, cùng hơn 10.000 binh lính đã được huy động, nhằm đối phó với các rủi ro về an ninh ở Lễ khai mạc.

Thông tin từ Đoàn Thể thao Việt Nam, công tác chuẩn bị của nước chủ nhà Pháp đã hoàn tất, mọi thứ sẵn sàng cho ngày hội tại TP Paris. Olympic Paris 2024 được kỳ vọng là kỳ Thế vận hội thân thiện với môi trường nhất trong những thập niên gần đây.

Ban Tổ chức đặt ra các mục tiêu cụ thể như giảm 55% lượng khí thải nhà kính so với Thế vận hội năm 2012 ở London; 100% nguồn điện được cung cấp bằng năng lượng tái tạo; 100% các địa điểm có thể tiếp cận bằng xe đạp hoặc phương tiện công cộng và 85% các điểm thi đấu cách Làng thể thao chưa đầy 10km.

Tại Lễ khai mạc Olympic Paris 2024, hai tuyển thủ Lê Đức Phát (cầu lông) và Nguyễn Thị Thật (xe đạp) sẽ đại diện cầm cờ dẫn đầu Đoàn Thể thao Việt Nam. Ban đầu, nữ tuyển thủ bắn cung Đỗ Thị Ánh Nguyệt được chọn cầm cờ cùng Đức Phát, nhưng sau đó do Nguyệt phải thi đấu sớm nên phải thay người để bảo đảm sức khỏe cho VĐV này thi đấu tốt nhất.

Olympic Paris 2024 là lần thứ 33 Thế vận hội mùa Hè được tổ chức, với sự tham gia của 10.714 vận động viên đại diện cho 206 đoàn tranh tài ở 32 môn thi, 329 nội dung. Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự với 39 thành viên, trong đó có 16 vận động viên, 16 huấn luyện viên, chuyên gia, 2 bác sĩ, thi đấu 11/32 môn thể thao.

Tác giả: Hoàng Quân

Nguồn tin: kinhtedothi.vn