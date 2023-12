Lần đầu tổ chức Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia

Tại buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Duy Minh, Phó cục trưởng Cục Đối ngoại (Bộ Quốc Phòng) cho biết, Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia lần đầu tiên được tổ chức tại khu vực biên giới chung ba nước là huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum (Việt Nam), Attapeu (Lào), Ratanakiri(Campuchia) và khu vực TP Kon Tum, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.



Đoàn đại biểu chính thức Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu chính thức Lào do Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu chính thức Campuchia do Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia làm Trưởng đoàn.

Gặp mặt báo chí giới thiệu Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ nhất.

Đại tá Nguyễn Duy Minh, Phó cục trưởng Cục Đối ngoại (Bộ Quốc Phòng) nhấn mạnh: "Thành công của Giao lưu góp phần tăng cường tin cậy chính trị, xây dựng tình cảm hữu nghị, đoàn kết giữa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia, bên cạnh đó thúc đẩy hợp tác thực chất giữa lực lượng bảo vệ biên giới ba nước, đồng thời thông qua các hoạt động Giao lưu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giao lưu nhân dân ở khu vực biên giới, truyền tải thông điệp về tình đoàn kết, hữu nghị, tương trợ lẫn nhau giữa Chính phủ, Quân đội và nhân dân ba nước, qua đó góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia - Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển."

Đại tá Nguyễn Duy Minh, Phó cục trưởng Cục Đối ngoại (Bộ Quốc Phòng).

Thiếu tướng Văn Ngọc Quế - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng cũng cho biết, dự kiến, các hoạt động tại Việt Nam trong khuôn khổ chương trình giao lưu lần này bao gồm: Bộ trưởng ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia chào, tô sơn cột mốc chủ quyền; Lực lượng bảo vệ biên giới ba nước phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm tra cột mốc ngã ba biên giới; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước trồng cây hữu nghị; Diễn tập Quân y chung giữa Quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia; Lễ khánh thành Nhà Văn hóa thôn Tà Ka, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 3 nước thăm, tặng quà Trưởng Tiểu học Bế Văn Đàn, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum; Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ký biên bản cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Lễ ký kết các các văn kiện hợp tác.

Thiếu tướng Văn Ngọc Quế - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tại buổi Gặp mặt báo chí.

Nhân dịp này, Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần cũng tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân ở khu vực biên giới Việt Nam, Lào và Campuchia; phối hợp với lực lượng quân y 2 nước và lực lượng y tế địa phương Lào, Campuchia thực hiện diễn tập cấp cứu nạn nhân hàng loạt do thảm họa động đất, vận chuyển nạn nhân bằng máy bay trực thăng.

