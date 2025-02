Làm sao biết xe 'dính' phạt nguội dịp Tết?

Từ ngày 1-1, người dân có thể tra cứu thông tin về phạt nguội và gửi phản ánh vi phạm giao thông qua ứng dụng VNeTraffic trên điện thoại di động - Ảnh: THANH HIỆP

Vì vậy khi chủ xe muốn kiểm tra, tra cứu ngay xem xe của mình có bị phạt nguội hay không thường chưa có kết quả ngay. Vậy trình tự phạt nguội như thế nào và tra cứu phạt nguội ở đâu?

Tra cứu phạt nguội ở đâu?

Từ ngày 1-1, người dân có thể tra cứu thông tin về phạt nguội và gửi phản ánh vi phạm giao thông qua ứng dụng VNeTraffic trên điện thoại di động.

Ngoài ra người dân có thể tra cứu phạt nguội trên website Cục Cảnh sát giao thông, website Cục Đăng kiểm Việt Nam, website của sở giao thông vận tải (chỉ áp dụng được với những tỉnh, thành có tích hợp tra cứu phạt nguội trên website phạt nguội)...

Bên cạnh cách tra cứu trên máy tính, người dân có thể sử dụng các ứng dụng tra cứu phạt nguội trên nền tảng Android và iOS.

Nếu không biết bản thân bị phạt nguội, quên hoặc cố tình không đóng phạt nguội, chủ xe trên toàn quốc sẽ đối mặt với một số nguy cơ: phải nộp tiền chậm nộp phạt theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính, với mức nộp thêm 0,05% số tiền phạt chưa nộp đối với mỗi ngày chậm nộp phạt.

Các cá nhân, tổ chức không tự nguyện đóng tiền phạt nguội thì sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập, khấu trừ tiền từ tài khoản của cá nhân, tổ chức vi phạm. Bị từ chối giải quyết thủ tục đăng ký xe.

Chưa giải quyết việc đăng kiểm, đăng ký phương tiện vi phạm; chưa cấp, đổi, cấp lại giấy phép lái xe đối với người vi phạm chưa đóng phạt nguội.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp (Hà Nội), cho hay tại thông tư 73/2024 của Bộ Công an đã quy định trình tự xử lý kết quả thu thập được bằng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ với trường hợp vi phạm nhưng không dừng được xe để kiểm soát, xử lý vi phạm (hay còn gọi là phạt nguội) của cảnh sát giao thông.

"Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm, người có thẩm quyền xử phạt của cơ quan công an nơi phát hiện vi phạm hành chính sẽ xác định thông tin về phương tiện giao thông, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính thông qua cơ quan đăng ký xe, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ quan, tổ chức khác có liên quan", ông Cường thông tin.

Trình tự xử lý phạt nguội

Cũng theo luật sư Cường, trường hợp chủ xe, tổ chức, cá nhân có liên quan vi phạm hành chính không cư trú, đóng trụ sở tại địa bàn cấp huyện nơi cơ quan công an đã phát hiện vi phạm hành chính, nếu xác định vi phạm đó thuộc thẩm quyền xử phạt của trưởng công an xã, phường, thị trấn sẽ chuyển kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đến công an xã, phường, thị trấn nơi chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính cư trú, đóng trụ sở để giải quyết, xử lý vụ việc vi phạm.

Nếu vi phạm hành chính không thuộc thẩm quyền xử phạt của trưởng công an xã, phường, thị trấn hoặc thuộc thẩm quyền xử phạt của trưởng công an xã, phường, thị trấn nhưng công an xã, phường, thị trấn chưa được trang bị hệ thống mạng kết nối thì chuyển kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đến công an cấp huyện nơi chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính cư trú, đóng trụ sở để giải quyết, xử lý vụ việc vi phạm.

Sau đó gửi thông báo yêu cầu chủ xe, tổ chức, cá nhân có liên quan vi phạm hành chính đến trụ sở cơ quan công an nơi phát hiện vi phạm hành chính hoặc đến trụ sở công an xã, phường, thị trấn, công an cấp huyện nơi cư trú, đóng trụ sở để giải quyết vụ việc vi phạm hành chính.

Cũng theo thông tư 73, việc gửi thông báo vi phạm được thực hiện bằng văn bản, bằng phương thức điện tử kết nối, chia sẻ dữ liệu trên app VNeTraffic khi đáp ứng điều kiện về cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, thông tin.

Đồng thời cập nhật thông tin của xe vi phạm (loại xe; biển số, màu biển số; thời gian, địa điểm vi phạm, hành vi vi phạm; đơn vị phát hiện vi phạm; đơn vị giải quyết vụ việc, số điện thoại liên hệ) trên trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông, app VNeTraffic để chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan vi phạm hành chính biết, tra cứu, liên hệ giải quyết.

Xe máy cũng bị phạt nguội Một cán bộ CSGT thuộc Công an Hà Nội cho biết tài xế xe máy cũng sẽ bị phạt nguội vi phạm giao thông nếu vi phạm các lỗi như chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ, đèn vàng, sử dụng điện thoại khi lái xe, đi ngược chiều, dừng đỗ xe không đúng quy định... Để tránh việc bị phạt nguội các lỗi vi phạm giao thông, CSGT khuyến cáo các tài xế cần chấp hành nghiêm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Trong đó khi tham gia giao thông phải luôn luôn chú ý quan sát xung quanh để đảm bảo an toàn cho bản thân và các xe khác. Tuân thủ các hướng dẫn từ lực lượng chức năng, đèn tín hiệu để đảm bảo an toàn giao thông. Tài xế cần đỗ xe đúng nơi quy định, không chạy lên vỉa hè, tuân thủ các tín hiệu đèn, chạy xe với tốc độ phù hợp theo quy định của từng tuyến đường, không đi ngược chiều, lấn làn... Nhiều xe che biển số, chạy tốc độ "bàn thờ" trên quốc lộ 14 Bất chấp dòng xe đông đúc đang trở lại TP.HCM, những chiếc mô tô vẫn chạy như bay trên quốc lộ 14 khiến nhiều người bức xúc - Ảnh: A.B. Ngày 3-2, đại úy Nguyễn Anh Khang - phó Trạm cảnh sát giao thông Đồng Phú (Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Phước) - cho hay vừa lập biên bản vi phạm 3 tài xế mô tô che biển số, chạy với tốc độ "bàn thờ" 120 - 140km/h. Khoảng 16h ngày 2-2, khi đang tuần tra trên quốc lộ 14 đoạn qua xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tổ công tác Trạm cảnh sát giao thông Đồng Phú phát hiện mô tô phân khối lớn do Nguyễn Công Hân (36 tuổi, huyện Bù Đăng) lái chạy với tốc độ 140km/h, trong khi đoạn đường này chỉ cho phép chạy tốc độ tối đa 60km/h và có đông đảo người dân từ Tây Nguyên đang trở lại TP.HCM làm việc. Ngoài ra lực lượng chức năng còn phát hiện tài xế mô tô trên dùng băng keo che biển số xe để né tránh bị cảnh sát giao thông xử phạt. Chiều cùng ngày, tổ công tác tiếp tục phát hiện 2 mô tô che biển số, chạy vượt gấp đôi tốc độ cho phép. Xe do Vũ Quang Hoàng Tài (31 tuổi, ngụ TP.HCM) chạy với tốc độ 138km/h (vượt quá 78km/h so với quy định) và xe do Phan Nhật Minh (40 tuổi, ngụ TP.HCM) chạy với tốc độ 120km/h. Ngoài ra xe do Phùng Quang Huy (33 tuổi, TP.HCM) lái chạy tốc độ 100km/h và xe do Dương Tiến Đạt (33 tuổi, TP.HCM) chạy với tốc độ 85km/h. Tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính hành vi vượt quá tốc độ quy định trên 20km/h đối với 5 tài xế xe trên, mức phạt mỗi xe 7 triệu đồng và trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe. Ba xe che biển số bị phạt bổ sung 5 triệu đồng mỗi trường hợp do dán, che biển số khi lưu thông. Ngoài ra tài xế còn bị trừ tổng cộng 6 điểm trên giấy phép lái xe. Chiều 1-2, lực lượng chức năng phát hiện 3 xe máy che biển số để né tránh xử phạt khi chạy trên quốc lộ 14. Cả 3 bị phạt 5 triệu đồng mỗi xe và trừ 6/12 điểm trên giấy phép lái xe trong một năm.

