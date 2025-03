Kỳ Sơn (Nghệ An): Giúp đồng bào an cư để giữ vững biên cương

Hệ lụy từ di cư tự do đã tác động xấu đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và ảnh hưởng đến thế trận quân sự, quốc phòng địa phương. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên được xác định là do đời sống của bà con còn nhiều khó khăn, chưa có nhiều mô hình kinh tế phù hợp giúp đồng bào ổn định cuộc sống. Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Sơn đã có Nghị quyết gắn phát triển kinh tế với xây dựng quốc phòng, an ninh. Trong đó, tập trung tạo điều kiện, giúp đỡ đồng bào phát triển kinh tế, “an cư” trên chính quê hương mình.

Cán bộ, nhân viên Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 hướng dẫn bà con trong Khu Kinh tế - Quốc phòng Kỳ Sơn trồng rau sạch.

Nhằm cụ thể hóa nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy, các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn đã xây dựng nhiều mô hình, phong trào và huy động các lực lượng cùng tham gia tuyên truyền, vận động, giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo ổn định cuộc sống. Sau một thời gian triển khai, thực hiện nghị quyết, đã xuất hiện nhiều mô hình, nhiều cách làm hiệu quả trong giúp nhân dân phát triển kinh tế góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, nâng cao chất lượng công tác quân sự, quốc phòng.

Ban CHQS huyện Kỳ Sơn giúp địa phương làm đường giao thông theo mô hình “Giúp dân no đủ, tự chủ bản làng”.

Một trong những khu vực được đánh giá chuyển biến nhanh và hiệu quả trên các lĩnh vực là Khu Kinh tế - Quốc phòng Kỳ Sơn. Nếu như trước đây các xã: Nậm Càn, Na Ngoi, Mường Ải, Mường Típ đời sống nhân dân đặc biệt khó khăn, kéo theo tình trạng di cư tự do tăng mạnh, tình hình an ninh chính trị phức tạp thì đến nay các địa phương này đã phát triển vững mạnh toàn diện. Không chỉ ổn định cuộc sống mà nhiều gia đình đã vươn lên làm giàu nhờ sự giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể và các lực lượng. Trong đó, vai trò, sự hỗ trợ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 hết sức quan trọng.

Hướng dẫn bà con kỹ thuật nuôi ếch thương phẩm.

Đi đến các địa phương trong Khu Kinh tế - Quốc phòng Kỳ Sơn, chúng tôi chứng kiến nhiều mô hình phát triển kinh tế của nhân dân như mô hình nuôi gà đen, lợn đen, nuôi ếch thương phẩm… Ông Xồng Bá Lầu, Chủ tịch UBND xã Nậm Càn nói: “Khi cuộc sống được bảo đảm thì bà con không còn nghe theo lời kẻ xấu, không nghĩ đến việc di cư tự do đi tìm cuộc sống mới nữa”.

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật nuôi gà đen cho hộ nghèo.

Còn Đại tá Lê Văn Thắng, Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 khẳng định: “Muốn tình hình an ninh chính trị xã hội ổn định, trước hết phải giúp bà con “no cái bụng”. Có như vậy, bà con mới không nghe theo kẻ xấu di cư tự do…”. Thực hiện mục tiêu này, ngoài việc triển khai có hiệu quả các dự án, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 còn chọn một số gia đình xây dựng mô hình điểm về phát triển kinh tế nhân rộng ra các xã. Đến nay, bà con các xã trong vùng dự án đã biết sản xuất, chăn nuôi theo hướng hàng hóa bán ra thị trường. Các loại cây, con cho giá trị kinh tế cao như gừng, dong riềng, gà đen, lợn đen… đã trở thành nguồn thu hiệu quả của đồng bào nơi đây và nhiều bản đã trồng được 2 vụ lúa nước mỗi năm.

Đến các xã Bảo Thắng, Chiêu Lưu, Hữu Kiệm… từ các mô hình “Giúp dân no đủ, tự chủ bản làng” của Ban CHQS huyện Kỳ Sơn; mô hình “An dân” của Ban Chỉ đạo phong trào “Dân vận khéo” huyện Kỳ Sơn đã góp phần giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo, ổn định tình hình an ninh trật tự. Đặc biệt, đối với các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có nguy cơ di dịch cư cao, đều nhận được sự đỡ đầu, giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị vũ trang.

Các gia đình đặc biệt khó khăn đều nhận được sự giúp đỡ của các đơn vị lực lượng vũ trang.

Đồng chí Vi Hòe, Bí thư Huyện ủy cho biết: “Kỳ Sơn là địa phương thuộc diện huyện nghèo của cả nước, còn nhiều khó khăn về kinh tế, văn hóa… Trên các địa bàn hầu như đều có các lực lượng quân sự, biên phòng đứng chân. Xác định đây là lực lượng không chỉ đóng vai trò nòng cốt trong việc giữ gìn an ninh chính trị địa phương mà còn là lực lượng đi đầu tham gia giúp dân xóa đói, giảm nghèo. Với sự tham mưu của Ban CHQS huyện, Huyện ủy, UBND huyện đã huy động các lực lượng, tổ chức chính trị - xã hội tham gia giúp địa phương phát triển kinh tế - xã hội”.

Ngoài ra, những năm qua, Kỳ Sơn còn nhận được sự hỗ trợ từ chương trình, dự án của Chính phủ và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 triển khai… Từ sự chung tay, giúp sức của các ban, ngành, lực lượng bà con đã “an cư” trên chính quê hương của mình, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị và tích cực tham gia bảo vệ biên cương Tổ quốc.

Tác giả: Ngọc Thăng

Nguồn tin: qdnd.vn