Khởi tố đối tượng hẹn hò rồi hiếp dâm, quay hình ảnh các cô gái

Qua tài liệu của cơ quan Công an, Phùng Văn Phương đã có hành vi sử dụng ứng dụng hẹn hò Tinder (tài khoản tên Nhật Phương) và các mạng xã hội Facebook (tài khoản tên Nhật Phương), Zalo (Tài khoản tên V Phương), Instagram (tài khoản tên Nhật Phương) nhắn tin tán tỉnh, hẹn hò với các phụ nữ.

Sau đó, bị can Phương đưa các cô gái mới quen đến quán cafe Phim số 213 Vũ Tông Phan, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội để thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn với nạn nhân.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Quá trình thực hiện hành vi quan hệ tình dục, bị can Phương còn quay video và chụp ảnh các nữ giới, rồi đăng tải vào các nhóm hoặc gửi riêng cho các cá nhân trên ứng dụng Telegram (tài khoản tên Yêu Em) đã gây ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của các nạn nhân.

Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đề nghị, ai là nạn nhân của bị can Phùng Văn Phương, liên hệ với Đội Điều tra tổng hợp, Công an quận Thanh Xuân, địa chỉ số 58 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung (Thanh Xuân) hoặc cán bộ thụ lý đồng chí Nguyễn Hoàng Dũng, điện thoại: 0973.650.389 để được giải quyết.

Tác giả: M.Hiền

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân