Khởi tố 2 người đàn ông bán cô gái từ 12 năm trước

Ngày 18/1, Công an tỉnh Nghệ An thông tin, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lương Phò Tam (sinh năm 1990, trú tại bản Thảo Đi, xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn) và Moong Văn Chuyên (sinh năm 1988, trú tại bản Khe Tang, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) về hành vi mua bán người.

Trước đó, vào năm 2012, lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của chị T. (sinh năm 1993), Moong Văn Chuyên và Lương Phò Tam đã lừa bán chị T. ra nước ngoài với chiêu bài “làm công nhân ở công ty với mức lương cao”. Số tiền Moong Văn Chuyên và Lương Phò Tam nhận được thời điểm đó là 20 triệu đồng.

Khi bị bán ra nước ngoài, chị T. buộc phải làm vợ người bản địa, luôn bị quản thúc, làm việc quần quật suốt đêm ngày, thường xuyên bị chồng đánh đập. Sau một thời gian, lợi dụng sơ hở từ phía nhà chồng, chị T. đã bỏ trốn, trở về Việt Nam.

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Kỳ Sơn đã phá thành công chuyên án, bắt giữ hai đối tượng Lương Phò Tam và Moong Văn Chuyên về hành vi mua bán người.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Phò Tam và Moong Văn Chuyên về tội mua bán người.

Tác giả: T.M

Nguồn tin: nguoiduatin.vn