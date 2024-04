Khám chiếc xe nghi vấn phát hiện 21 thùng hàng chứa 420 cá thể động vật hoang dã

Ngày 17/4, Công an thành phố Vinh, Nghệ An bàn giao 21 thùng hàng chứa 420 cá thể động vật hoang dã quý hiếm cho lực lượng kiểm lâm vườn Quốc gia Pù Mát để chăm sóc, thả lại tự nhiên. Đây là tang vật Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an TP Vinh phát hiện, bắt giữ.

Tài xế cùng tang vật tại cơ quan chức năng

Cụ thể, vào khoảng 19hh30’ ngày 15/4, quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, tổ chức kiểm soát phương tiện tại đường Dũng Quyết, TP Vinh, Tổ tuần tra kiểm soát Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an TP Vinh phát hiện xe ô tô mang biểm kiểm soát 20L - 1880 do tài xế Chảo A Lai (SN 1992, trú tại huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng) điều khiển. Chiếc xe di chuyển theo hướng từ Nam ra Bắc, có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng kiểm tra phương tiện.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong xe có 21 thùng hàng chứa 420 cá thể động vật hoang dã quý hiểm còn sống như: Vẹt, nhím, lười, chuột túi, cầy, rùa, khỉ, trăn, rắn… Làm việc với cơ quan chức năng Chảo A Lai không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số động vật hoang dã này.

Tài xế khai nhận, toàn bộ số động vật hoang dã trên được chở cho một người không quen biết từ tỉnh Hà Tĩnh ra tỉnh Hà Nam để nhận 15 triệu đồng tiền công.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

