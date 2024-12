Khai mạc giải bóng đá Xuân Yêu Thương lần thứ 7 tranh Cup Nghệ An 24h

Đến dự lễ khai mạc có các đại biểu: Ông Hoàng Văn Phúc – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An; ông Mai Hùng Cường – Phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nghệ An; bà Hồ Minh Trâm – Giám đốc Bệnh viện Hoàn mỹ Vinh; Tiến sỹ Nguyễn Đức Vương – Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An; ông Nguyễn Trọng Toàn – Huyện ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Anh Sơn và đại diện đến từ các nhà tài trợ khác. Đặc biệt còn có đại diện của 4 đội bóng tham dự giải: Phương Huy FC, Summer FC, Fujiland FC, và Thang Máy Việt Hàn.

Các đại biểu làm lễ chào cờ

Phát biểu khai mạc, ông Lê Văn Giáp – Giám đốc Công ty CP Truyền thông 24h, Trưởng Ban tổ chức giải cho biết: “Năm 2024 là một năm khó khăn khi các doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều thách thức. Dù chỉ có 4 đội bóng tham gia mùa này, nhưng các ngôi sao hàng đầu của bóng đá phong trào Nghệ An đều góp mặt, hứa hẹn mang đến tính cạnh tranh và chất lượng chuyên môn hấp dẫn. Quan trọng hơn, chúng ta cùng nhau góp phần mang đến những giá trị nhân văn cao đẹp cho người dân nghèo xã Thọ Sơn, huyện Anh Sơn. Thay mặt BTC, tôi xin cảm ơn sự có mặt của các vị khách quý, các nhà tài trợ và chúc các đội bóng thi đấu cống hiến, cùng nhau giúp giải đấu được thành công tốt đẹp".

Ông Lê Văn Giáp - Trưởng Ban tổ chức giải phát biểu

Cũng tại buổi lễ khai mạc, Ban tổ chức đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều các doanh nghiệp, cá nhân và các tổ chức khác. Ban tổ chức giải đấu bóng đá Xuân Yêu Thương xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các nhà tài trợ, các cơ quan truyền thông, các đội bóng tham dự và sự quan tâm của các tổ chức và cá nhân cho giải đấu lần thứ VII.

Ông Nguyễn Trọng Toàn – Huyện ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Anh Sơn – đại diện đơn vị thụ hưởng nhận các món quà của các đơn vị ủng hộ

Trong lễ khai mạc giải, BTC đã phát động quyên góp, ủng hộ người nghèo đón Tết đúng như tinh thần của giải đấu. Toàn bộ số tiền thu được sẽ giành tặng cho người dân xã Thọ Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Xã Thọ Sơn có 980 hộ trong đó đồng bào dân tộc Thái có 141 hộ, toàn xã có 213 hộ nghèo và cận nghèo.

Các đại biểu tham dự chương trình cùng nhau đóng góp vào thùng từ thiện

Giải bóng đá từ thiện Xuân Yêu Thương lần 7 năm nay có sự tham gia của 4 đội bóng gồm Phương Huy FC, Summer FC, Fujiland FC, và Thang Máy Việt Hàn. 4 đội bóng sẽ thi đấu loại trực tiếp, nhằm giành vé vào trận chung kết tranh cúp vàng và tranh giải Ba.

Ban tổ chức tặng cờ tham dự giải và hoa cho các đội bóng tham dự giải

Ngay sau lễ khai mac, giải được bắt đầu bằng trận đấu giữa 2 đội bóng Thang Máy Việt Hàn và Summer Vinh. Ngay sau đó, Phương Huy FC sẽ so tài cùng Fujiland FC trong một cặp đấu được người hâm mộ mong chờ.

Summer Vinh đã có màn ra quân ấn tượng tại giải bóng đá Xuân Yêu Thương mùa thứ 7. Với kinh nghiệm dày dặn, họ đã dễ dàng đánh bại Thang Máy Việt Hàn với tỷ số 7-3 trong trận đấu khai mạc. Trận đấu còn lại, Fujiland FC với nhiều ngôi sao trong đội hình như Nguyên Hưng, Bảo Trung, Xuân Sỹ…đã tỏ ra lấn lướt để giành chiến thắng đậm đà trước các cầu thủ trẻ Phương Huy với tỷ số 5-1.

Một số hình ảnh ấn tượng trong 2 trận thi đấu sáng nay

Như vậy, trận chung kết Xuân Yêu Thương mùa 7 diễn ra trong buổi chiều cùng ngày sẽ là cuộc đối đầu giữa Summer Vinh và Fujiland FC. Trong khi đó, Thang Máy Việt Hàn sẽ gặp Phương Huy FC ở trận tranh giải ba vào lúc 15H.

