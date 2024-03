Isreal xả súng vào người tị nạn Palestine, hơn 850 thương vong

Your browser does not support the video tag.

Hiện trường vụ xả súng vào người Palestine đợi lấy hàng viện trợ ở Gaza hôm 29/2. (Nguồn: New York Post)

Theo RT, ít nhất 104 người Palestine đã thiệt mạng và 750 người khác bị thương khi lực lượng phòng vệ Israel (IDF) xả súng vào đám đông người tị nạn tại một điểm phân phối viện trợ nhân đạo ở phía tây thành phố Gaza hôm 29/2.

Video hiện trường vụ xả súng được đăng lên mạng xã hội cho thấy hàng ngàn người Palestine bỏ chạy và tìm nơi ẩn náu trong khi nạn nhân được đưa đến bệnh viện bằng mọi phương tiện có sẵn. Tuy nhiên khó có thể xác định nguyên nhân chính dẫn đến vụ xả súng.

Trong một tuyên bố chính thức ngay sau vụ việc, IDF thừa nhận vụ xả súng ở phía tây thành phố Gaza hôm 29/4 làm hàng chục người Palestine thương vong. Tuy nhiên phía Israel lại đổ lỗi cho người tị nạn gây ra hỗn loạn khi "cướp" xe viện trợ.

Người phát ngôn của IDF Daniel Hagari khẳng định binh sĩ nước này chỉ bắn một vài phát súng cảnh cáo để giải tán đám đông cướp hàng viện trợ.

Bệnh viện Kamal Adwan ở Gaza chật kín người Palestine bị thương sau vụ xả súng vào xe chở hàng viện trợ hôm 29/2. (Ảnh: Hassan/Anadolu)

Một nguồn tin quân sự Israel nói với AFP rằng, các binh sĩ IDDF đã nổ súng vào đám đông nhưng không nói rõ nguyên nhân, đồng thời cho biết đám đông người tị nạn đã tiến tới quá gần binh sĩ Israel và họ cảm thấy bị đe dọa.

Các nhân chứng tại hiện trường cho biết binh sĩ Israel đã nổ súng vào đám đông vì họ quá sợ hãi.

Văn phòng Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã lên án vụ xả súng và mô tả hành động này là “thảm sát" người Palestine đang cố gắng lấy hàng viện trợ. Lực lượng Hamas cũng lên án vụ việc mà họ gọi là “tội ác chưa từng có" đồng thời cáo buộc Tel Aviv đang tạo ra nạn đói ở Gaza.

Các chuyên gia nhận định vụ xả súng hôm 29/2 có thể sẽ tác động tiêu cực đến cuộc đàm phán ngừng bắn vẫn đang diễn ra giữa Hamas và chính phủ Israel cũng như trao đổi con tin.

Theo cơ quan y tế của Hamas ở Gaza, các cuộc tấn công của Israel vào vùng lãnh thổ này đã giết chết gần 30.000 người Palestine. Trong khi Israel được Tòa án Công lý Quốc tế yêu cầu tăng cường và tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp viện trợ nhân đạo đối với người dân Palestine, Tel Aviv cũng bị Liên hợp quốc và các nhóm viện trợ khác cáo buộc vi phạm phán quyết này.

Tác giả: TRÀ KHÁNH

Nguồn tin: vtcnews.vn