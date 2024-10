Hội nghị bàn giao nhiệm vụ điều hành công việc của Tỉnh ủy Nghệ An cho đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025

Dự hội nghị có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Quang cảnh hội nghị bàn giao công việc

Tại hội nghị, trước sự chứng kiến của các đại biểu, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ký Biên bản bàn giao nhiệm vụ điều hành công việc của Tỉnh ủy Nghệ An cho đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Đ/c Thái Thanh Quý - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An ký bàn công việc phụ trách Tỉnh ủy cho đ/c Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Thái Thanh Quý nhận nhiệm vụ mới

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Thái Thanh Quý gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc, sự đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ quan trọng của các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, các đồng chí cán bộ chuyên quản, phụ trách Đảng bộ tỉnh Nghệ An đã giúp đồng chí hoàn thành nhiệm vụ công tác vừa qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự chia sẻ trong quá trình công tác sắp tới.

Đ/c Thái Thanh Quý – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy phát biểu

Bàn giao công việc để nhận nhiệm vụ mới, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Thái Thanh Quý đã chia sẻ những điều mừng và những điều đang trăn trở. Theo đó, thời gian qua, tỉnh Nghệ An đã xây dựng được một tập thể đoàn kết, thống nhất cao vì mục tiêu chung, nhất là trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh uỷ. Sự đoàn kết, thống nhất đó đã được chuyển thành ý chí, quyết tâm lãnh đạo của tập thể trong nhiều vấn đề, nhất là những vấn đề lớn, tính nhạy cảm, có tính chiến lược, lâu dài đối với quá trình phát triển của tỉnh như: Đầu tư trọng tâm trọng điểm; nói không với phát triển thủy điện ở miền Tây; hạn chế, không gia hạn cấp phép khai thác khoáng sản trừ vật liệu xây dựng thông thường; không cấp phép xây dựng chung cư ở vùng lõi thành phố Vinh, hạn chế tối đa điều chỉnh quy hoạch cục bộ; tập trung phát triển phía Đông để kéo phía Tây, phát triển phía Đông là động lực; phía Tây là bền vững... Cùng với đó, tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung chỉ đạo, hoàn thành được một số việc lớn như: Tổng kết Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị; được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới số 39 về phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tham mưu Quốc hội ban hành Nghị quyết số 36, 137 thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh; công bố quy hoạch tỉnh; đầu tư hoàn thành một số hạ tầng kết nối trọng yếu của tỉnh.

Mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, nhất là giai đoạn bùng phát dịch COVID-19 và sau đại dịch COVID-19, nhưng đến nay tỉnh Nghệ An đã đạt được nhiều thành tựu đáng trân trọng trên các mặt, trên một số lĩnh vực; là điểm sáng của cả nước về thu hút đầu tư FDI, giáo dục và đào tạo, y tế, tài chính, ngân hàng; chăm lo an sinh xã hội, cho người nghèo…

Chia tay Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tân Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương mong muốn tập thể tỉnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, thống nhất, tiếp tục theo đuổi và lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các công việc đang dang dở. Cá nhân đồng chí Thái Thanh Quý cam kết sẽ tiếp tục rèn luyện, nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu chúc mừng đồng chí Thái Thanh Quý trên cương vị công tác mới luôn hoàn thành xuất sắc công việc được giao. Đồng thời, mong muốn đồng chí Thái Thanh Quý tiếp tục dành sự quan tâm đến sự phát triển của tỉnh.

Về cá nhân mình, với trọng trách được Bộ Chính trị giao điều hành công việc của Tỉnh ủy cho đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 theo quy định, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thể hiện quyết tâm tiếp tục cùng với các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn tỉnh, phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, dân chủ trong thảo luận và quyết định công việc chung của tỉnh để phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

