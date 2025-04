Hỗ trợ thư viện cho trẻ em khó khăn huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

Trong tỉnh

Ngày 17-4, tại xã Mai Sơn, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (Quỹ BTTEVN) phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An (Quỹ BTTE Nghệ An) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (Ngân hàng SHB) tổ chức Lễ gắn biển công trình thư viện và trao quà cho trẻ em khó khăn Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học (PTDTBT) Mai Sơn.