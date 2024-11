Hiền Hồ sượng trân, né gấp khi bất ngờ bị hỏi về tin đồn cặp đại gia

Ngày 7/11, Hiền Hồ gây chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện của LSOUL được tổ chức ở TP.HCM. Trong lần lộ diện này, nữ ca sĩ chọn đầm đen kết hợp kiểu tóc xoăn xù trông khá lạ. Hiếm hoi đổ bộ sự kiện giải trí nên Hiền Hồ nhận được nhiều sự chú ý của truyền thông. Giọng ca sinh năm 1997 gây bất ngờ khi nán lại chia sẻ về cuộc sống và công việc hiện tại.

Khi đang chia sẻ thì Hiền Hồ có khoảnh khắc khựng lại trước một câu hỏi về đời tư. Cụ thể, nữ ca sĩ bất ngờ nhận được câu hỏi về tin đồn cặp với đại gia. Khi nghe đề cặp đến vấn đề này, Hiền Hồ chững lại một lúc, sau đó trả lời với biểu cảm không được thoải mái: "Đại gia nào? Cứ tin đồn hoài, sau một lần là tởn rồi em". Sau đó, nữ ca sĩ xin phép không trả lời thêm những câu hỏi đời tư vì cho rằng nó nhạy cảm ở thời điểm hiện tại.

Buổi chia sẻ tiếp tục với những thắc mắc về kế hoạch về công việc, lúc này Hiền Hồ tiết lộ vài điều như vẫn nhận show đi diễn, có kế hoạch trong tương lai nhưng vẫn giữ bí mật. Nữ ca sĩ chia sẻ thêm ngoài công việc thì điều quan trọng với cô hiện tại là sức khỏe và một trong những cách giải tỏa căng thẳng là đi chơi pickleball. Tuy nhiên, những câu trả lời của Hiền Hồ sau đó khá ngắn và biểu cảm của cô cũng kém thoải mái.

Clip: Hiền Hồ chia sẻ về cuộc sống và công việc trong sự kiện mới đây (Đi Soi Sao Đi)

Hiền Hồ hiếm hoi lộ diện tại sự kiện giải trí

Nữ ca sĩ gây chú ý với cây đồ đen và kiểu tóc cá tính

Hiền Hồ vui vẻ giao lưu khi xuất hiện tuy nhiên sau đó để lộ biểu cảm không thoải mái khi trả lời những câu hỏi về đời tư

Hồi tháng 3/2022, ca sĩ Hiền Hồ nhận bão phẫn nộ vì lộ loạt ảnh tình tứ, đi chơi golf bên một đại gia đã có gia đình. Thời điểm đó, nữ ca sĩ lui về ở ẩn, hạn chế lộ diện để tránh sức ép từ cộng đồng mạng. Bẵng đi ít tháng, Hiền Hồ viết tâm thư xin lỗi và có nhiều hoạt động tái xuất showbiz. Tuy nhiên, sự trở lại của cô không được khán giả ủng hộ, mỗi khi có động thái trên mạng xã hội đều nhận về "bão" chỉ trích. Hậu lùm xùm này, Hiền Hồ cũng hạn chế đăng ảnh lên đồ đi chơi golf, đến dạo gần đây thì chuyển sang môn thể thao pickleball.

Hiền Hồ từng lên tiếng xin lỗi vì ồn ào đời tư chấn động Vbiz: "Một thời gian dài được làm việc, sống trong âm nhạc và được trải nghiệm những cảm xúc khó tả. Tuyệt vọng, hối hận, khổ đau, vui mừng, kể cả những sợ hãi và cuối cùng là giải thoát. Những hành động, suy nghĩ sai lầm và lệch lạc và cuối cùng dẫn chính bản thân mình bước vào 1 con đường sai lầm. Những sự nuông chiều, chăm sóc đã khiến mình tưởng đó là 1 tình yêu và sự may mắn của mình. Cho tới ngày ông trời đã giáng cho 1 cái tát để mình biết mình đã sai lầm và ngu dốt đến nhường nào.

Sự ham mê vật chất, sự ảo tưởng. Sự ngu ngốc của bản thân mà đã phải trả giá. Đáng lắm! mình xứng đáng để nhận cú tát thật đau như thế! Những điều đi qua có nhiều cái đúng và nhiều cái thật sai. Cảm ơn vì đã tát mình 1 cái thật đau để mình chỉnh đốn lại tác phong để từ đó hoàn thiện mình. Cảm ơn những cô chú, anh chị em, các bạn đã nhắc nhở cho mình đi đúng hướng. Mình trong tương lai sẽ phạm bao nhiêu sai lầm lớn nhỏ khác nhưng hy vọng mọi người vẫn sẽ ở bên để nhắc nhở thậm chí la mắng mình khi thấy mình đi lệch khỏi quỹ đạo, cho mình có thể thức tỉnh để trưởng thành và hoàn thiện mình".

Hiền Hồ lên tiếng xin lỗi sau thời gian dài ở ẩn vì ồn ào đời tư

Thời gian gần đây, cô thường check-in trên sân pickleball. Nữ ca sĩ chia sẻ đây là bộ môn giúp cô giảm stress

Hồi tháng 2 vừa qua, trong một lần chia sẻ, Hiền Hồ bất ngờ tiết lộ phải điều trị trầm cảm, uống thuốc để đi ngủ mỗi buổi tối trong suốt 2 năm. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Tôi phải uống thuốc thì mới ngủ được, uống cũng được tầm 2 năm rồi, kể từ khi chuyện đó xảy ra. Tôi rất ok với việc uống thuốc, tôi cố gắng sống tích cực chứ không sống trong buồn phiền đâu. Tôi đi điều trị trầm cảm tại một bệnh viện ở Quận 3, TP.HCM, bác sĩ tâm lý theo sát tôi rất kỹ tại việc của tôi rất lớn. Ban đầu tôi cũng có cái nhìn sai lệch về thuốc trầm cảm nhưng khi nghiên cứu kỹ tôi nghĩ nó cần thiết, tôi không thể bỏ cơ hội để bản thân mình tốt hơn".

Hiện tại Hiền Hồ thường nhận show ở những quán bar. Cô cũng ra mắt các sản phẩm mới nhưng chưa được công chúng đón nhận trở lại

