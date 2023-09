Hành khách khả nghi

Công an huyện Quỳ Châu (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự đối tượng Hoàng Văn Lan (SN 1991), trú tại bản Mưn, xã Châu Nga, huyện Quỳ Châu, Nghệ An để điều tra về hành vi tàng trữ, vận chuyển hàng cấm.

Đối tượng Hoàng Văn Lan cùng tang vật tại Cơ quan điều tra.

Trước đó, vào khoảng 16h50, ngày 2/9, tổ công tác thuộc Đội cảnh sát HS-KT-MT Công an huyện Quỳ Châu phát hiện, bắt quả tang đối tượng Hoàng Văn Lan, đang có hành vi tàng trữ, vận chuyển hàng cấm tại bản Minh Tiến, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu. Tang vật thu giữ 8 cối pháo các loại, có tổng trọng lượng 11,5 kg.

Được biết, để nguỵ trang số pháo nói trên hòng qua mặt lực lượng chức năng, Lan đã bọc kỹ rồi cất giấu như hành trang mang bên mình rồi lên xe khách định vận chuyển về cất giấu. tuy nhiên, hành vi của đối tượng đã bị cảnh sát phát hiện, bắt giữ.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳ Châu đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Tác giả: Thuỳ Anh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân