Hàng chục tỷ trong tài khoản bốc hơi: MSB có trách nhiệm trả tiền cho khách?

Trả lời PV VTC News về vụ việc nhiều khách hàng tố bị mất hàng chục tỷ đồng gửi tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam (MSB), luật sư Trần Tuấn Anh - Giám đốc công ty Luật Minh Bạch, Đoàn Luật sư TP Hà Nội - cho biết, trong trường hợp các khách hàng chứng minh được họ đã nộp tiền vào MSB thì lúc này khách hàng là người liên quan.

Trong khi đó, cán bộ ngân hàng dùng thủ đoạn gian dối để rút tiền của khách thì ngân hàng MSB là bị hại của người này. Cán bộ này phải có nghĩa vụ bồi hoàn cho ngân hàng MSB và MSB có trách nhiệm trả lại số tiền đó cho khách hàng.

“Trong vụ việc này, nếu cơ quan điều tra xác định cán bộ MSB lừa ngân hàng để rút tiền trong tài khoản của khách gửi tại đây thì MSB với vai trò bị hại có quyền yêu cầu người này hoàn lại số tiền đã lừa đảo.

Đồng thời, ngân hàng có trách nhiệm trả lại số tiền cho khách vì ngân hàng đã hạch toán số tiền mà khách hàng gửi vào tài khoản. Còn việc cán bộ vi phạm khi nào có tiền trả lại cho ngân hàng thì khách không cần quan tâm".

Theo đó, ông Tuấn Anh cho rằng những khách hàng bị hại liên quan đến MSB vẫn có cơ hội lấy lại tiền.

Luật sư Tuấn Anh phân tích thêm, nếu trong trường hợp cơ quan an ninh điều tra xác định người bị mất tiền là bị hại của cán bộ ngân hàng thì cán bộ này phải có trách nhiệm hoàn trả lại số tiền cho khách hàng. Do đó, xác định vai trò của bị hại hay người liên quan rất quan trọng trong việc ai là người trả lại tiền.

Cùng quan điểm, một luật sư khác cho biết, theo quy định tại điểm g khoản 2 (tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán có nghĩa vụ), Điều 6 quyền và nghĩa vụ của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, thông tư số: 15/VBHN-NHNN ngày 28/12/2020 quy định "Tổ chức cung ứng dịch vụ chịu trách nhiệm về những thiệt hại do sai sót hoặc bị lợi dụng, lừa đảo trên tài khoản của khách hàng do lỗi của mình".

Các khách hàng ký hợp đồng mở tài khoản thanh toán và được Ngân hàng MSB cấp mã số tài khoản thanh toán. Sau mỗi lần gửi tiền vào tài khoản đều được các cán bộ lãnh đạo của ngân hàng này ký xác nhận thông tin, đóng dấu của ngân hàng.

Từ đó có thể xác định, giao dịch gửi và chuyển tiền vào tài khoản mở tại MSB của khách hàng là giao dịch tiền tệ giữa khách hàng với ngân hàng nên không phải là giao dịch cá nhân với cá nhân. Vì thế, nếu xảy ra rủi ro nào liên quan đến việc gửi tiền vào tài khoản ngân hàng này thì trách nhiệm có liên quan tới MSB.

Bao lâu thì khách hàng lấy được tiền?

Theo các luật sư, khách hàng của MSB có thể là bị hại của một vụ án hình sự, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra sẽ xác định ai là bị hại trong vụ án (ngân hàng hay khách hàng) và sẽ có những cách trả lại tiền khác nhau.

Theo luật sư Trần Tuấn Anh, vấn đề quan trọng nhất là các bị hại cần phải phối hợp với cơ quan điều tra để thống kê thiệt hại. Sau khi hoàn tất thống kê, việc có lấy lại được tiền hay không và trong bao lâu phụ thuộc rất lớn vào thiện chí, năng lực tài chính của người gây ra thiệt hại.

“Đặt giả thuyết số tiền được chiếm dụng để đầu tư và sinh ra rất nhiều tiền, đồng thời người gây ra thiệt hại cũng có thiện chí thì việc hoàn trả, khắc phục hậu quả cho những người bị hại sẽ rất nhanh chóng. Trong giai đoạn điều tra vẫn có thể hoàn trả lại tiền. Nhưng nếu người này không đủ tiềm lực kinh tế hoặc không nỗ lực hoàn trả thì quá trình thi hành án, lấy lại tiền rất khó khăn và mất thời gian”, ông phân tích.

Như VTC News thông tin, bà N.T.L. gửi tổng cộng 58.650.000.000 đồng vào tài khoản MSB. Tuy nhiên, đến đầu tháng 10/2023, bà L. được cơ quan Công an TP Hà Nội mời lên làm việc và thông báo số tiền trong MSB không còn. Số dư tài khoản của bà L. đến ngày 23/10/2023 chỉ là 93.640 đồng.

Còn bà V.T.K.O. có 27.700.000.000 đồng trong ngân hàng này. Nhưng ngày 12/10/2023, bà O. đến ngân hàng MSB yêu cầu được sao kê tài khoản từ khi mở tài khoản đến nay thì phát hiện trên tài khoản cũng chỉ còn 46.328 đồng.

Cả bà L. và bà O. đều cho biết, sao kê tài khoản hiển thị rất nhiều các giao dịch chuyển rút tiền không phải do họ yêu cầu/thực hiện.

Qua những buổi làm việc, trao đổi với cán bộ ngân hàng, các khách hàng đều mong sớm được trả lại tiền, tuy nhiên đến thời điểm hiện nay sự việc vẫn chưa được giải quyết.

Trong khi đó, phản hồi về vụ việc, Ngân hàng MSB cho biết: Trong quá trình tra soát hoạt động, đánh giá cán bộ định kỳ tại các chi nhánh, ngân hàng đã phát hiện có dấu hiệu bất thường liên quan đến một số cán bộ công nhân viên với một nhóm khách hàng (có quan hệ mật thiết với nhau trước khi tham gia MSB) và chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để làm rõ. Hiện vụ việc đã được Công an Thành phố Hà Nội thụ lý, khởi tố vụ án và đang trong quá trình điều tra.

"Chúng tôi đã, đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng trong phạm vi được yêu cầu. Chúng tôi đã thông tin phản hồi đến nhóm khách hàng có liên quan bằng văn bản", thông cáo của MSB nêu.

Về phía cơ quan điều tra, thông tin tại cuộc họp báo do UBND TP Hà Nội tổ chức chiều 28/3, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết ngày 10/10/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo của Ngân hàng MSB về việc phát hiện Bùi Thị Hoài Anh (SN 1984, Giám đốc chi nhánh MSB Thanh xuân) có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Căn cứ kết quả điều tra ngày 18/10/2023, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Bùi Thị Hoài Anh. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạn của 8 bị hại, với số tiền 338 tỷ đồng.

