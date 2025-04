Hai sân vận động Hàng Đẫy và Thống Nhất trước nguy cơ "quá tải"

Trong những ngày nghĩ lễ 30/4 và 1/5/2025, bóng đá Việt Nam diễn ra sôi động với rất nhiều những giải đấu khác nhau. Điều đó khiến các sân vận động được dùng làm sân nhà của nhiều đội sẽ phải vận hành "hết công suất".

Sân Hàng Đẫy trong trận Thể Công Viettel vs SLNA tối 25/4. (Ảnh: Hoài Thương)

2 sân đấu có nhiều cuộc đọ sức nhất diễn ra dịp này là Hàng Đẫy (Hà Nội) và Thống Nhất (TP.HCM). Cả 2 sân đều đã diễn ra những trận đấu sớm vòng 20 V-League diễn ra vào ngày hôm qua 25/4.

Từ nay đến 5/5 (khoảng 10 ngày), sẽ còn 7 trận đấu nữa được tổ chức ở Hàng Đẫy và Thống Nhất. Với sân Thống Nhất là 3 trận: Trẻ TP.HCM vs Đồng Nai (27/4 - giải hạng Nhất), Đại học Văn Hiến vs Kon Tum (28/4 - giải hạng Nhì) và Đại học Văn Hiến vs Trẻ Đà Nẵng (3/5 - giải hạng Nhì).

Mặt cỏ sân Thống Nhất được đánh giá ổn nhưng hoàn toàn có thể bị xuống cấp với mật độ thi đấu liên tục. (Ảnh: VPF).

Trong khi đó, sân Hàng Đẫy tổ chức 4 trận trong khoảng thời gian trên là: Hà Nội FC - Nam Định (27/4 - V-League), CLB CAHN vs PSM Makassar (30/4 - Cúp C1 Đông Nam Á), Thể Công Viettel vs Đà Nẵng (2/5 - V-League), Hà Nội FC vs Nam Định (4/5 - V-League).

Việc mật độ thi đấu dày đặc ở 2 sân Hàng Đẫy và Thống Nhất khiến các sân này có nguy cơ "quá tải" khi các hạng mục ở đây đều đã bắt đầu xuống cấp. Mặt cỏ được đánh giá khá ổn tại Hàng Đẫy cũng như Thống Nhất hoàn toàn có thể cũng bị ảnh hưởng với tần suất các trận đấu diễn ra liên tục trong khoảng thời gian ngắn.

Tác giả: PV

Nguồn tin: vov.vn