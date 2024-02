Hai mẹ con chết thương tâm trên đường đi chợ, nghi bị điện giật

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: HOÀI ANH

Ngày 13-2, UBND huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra vụ hai mẹ con nằm chết trên đường bên cạnh có chiếc xe máy, nghi do bị điện giật.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h45 ngày 12-2, người dân đi đường nông thôn cập kênh Cái Cối ở xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thì phát hiện thi thể của một người phụ nữ và người đàn ông, bên cạnh có chiếc xe máy, giỏ đồ... nên trình báo cơ quan công an.

Nạn nhân được xác định là anh Ngô Lê Duy An (21 tuổi) và mẹ là bà Lê Thị Mùa (54 tuổi, cùng ngụ xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang). Bước đầu, ngành chức năng xác định rạng sáng 12-2, anh An chạy xe máy chở bà Mùa đi trên tuyến đường trên.

Đoạn đường này rất ít người qua lại do vào thời điểm trên nước ngập sâu do triều cường. Có thể do nước ngập nên hai mẹ con bị ngã xe và va chạm vào cột treo đèn ven đường. Cột treo đèn này bị rò rỉ điện, dẫn đến cái chết của hai mẹ con.

Lãnh đạo huyện Cái Bè và chính quyền địa phương đã đến thăm viếng và chia buồn cùng gia đình nạn nhân. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Cơ quan công an đang điều tra vụ việc - Ảnh: HOÀI ANH

