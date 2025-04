Hà Tĩnh: Phát hiện nhiều công trình quyết toán tăng hàng trăm triệu đồng tại xã Tân Dân

Một góc nông thôn mới xã Tân Dân. Ảnh: TD

Phạm vi thanh tra bao gồm công tác quản lý ngân sách, quản lý đầu tư xây dựng, huy động, sử dụng nguồn vốn nông thôn mới, qui hoạch kế hoạch sử dụng đất, niên độ từ 1/1/2021 đến 31/12/2023.

Thu thiếu ổn định, chi chưa đúng quy định

Thanh tra huyện Đức Thọ đánh giá, xã Tân Dân thực hiện điều hành cấp phát ngân sách theo dự toán đã được giao đầu năm theo quy định, công tác điều hành ngân sách cơ bản đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chi theo dự toán HĐND xã giao, việc chấp hành chế độ chính sách, quy định của Nhà nước về chi ngân sách, công tác hạch toán kế toán tại xã cơ bản đáp ứng yêu cầu theo quy định về chế độ kế toán ngân sách và tài chính tại Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 3/10/2019 của Bộ Tài Chính, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chính trị quan trọng, các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của cấp ủy, chính quyền, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và ngày càng đạt chuẩn các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Về lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, công tác quản lý, thực hiện đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn xã do UBND xã Tân Dân làm chủ đầu tư, qua kiểm tra trên hồ sơ pháp lý, chất lượng và tại thực tế công trình cho thấy: Về cơ bản chấp hành đúng các quy định hiện hành về đầu tư xây dựng, phù hợp với quy hoạch tổng thể của địa phương, đảm bảo việc phát triển kinh tế xã hội, phục vụ sản xuất và nhu cầu cấp thiết của người dân. Thực hiện thuê các đơn vị tư vấn các hồ sơ liên quan được cấp thẩm quyền thẩm định phê duyệt; các công trình đưa vào sử dụng đảm bảo chất lượng, tiết kiệm và phát huy được hiệu quả vốn đầu tư.

Bên cạnh đó, Thanh tra huyện Đức Thọ cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế. Nguồn thu ngân sách hàng năm thiếu ổn định, không bền vững, nguồn thu đang còn phụ thuộc vào ngân sách cấp trên và thu đấu giá quyền sử dụng đất ở, công tác giao, lập dự toán giao thu không sát đúng với khả năng nguồn thu tại xã. Thu một số thuế phí không đạt kế hoạch, như năm 2021: Phí, lệ phí đạt 78%; hoa lợi công sản đạt 33%; năm 2023 thu phí lệ phí đạt 63,2%; lệ phí trước bạ đạt 75,1%; thu cấp quyền sử dụng đất đạt 43,1%; thu hoa lợi công sản đạt 0,1% , do thu không đạt làm ảnh hưởng đến các nhiệm vụ chi thường xuyên, chi ngân sách xã.

Trong khi đó, thực hiện chi ngân sách còn một số nghiệp vụ phát sinh chưa đúng qui định như: Một số chứng từ mua sắm trang thiết bị, vật tư chưa có thẩm định giá, hồ sơ trình tự chưa đúng quy định tại Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 (như mua Tivi Smart hỗ trợ trường tiểu học; mua bàn ghế Trường THCS Đậu Quang Lĩnh..); hàng năm chưa tổ chức kiểm kê, đánh giá tài sản, công cụ, dụng cụ để thanh lý, lập kế hoạch mua sắm theo qui định.

Nhiều công trình “vênh” giữa nghiệm thu và quyết toán

Đặc biệt, Thanh tra huyện nêu rõ công tác giám sát của chủ đầu tư, giám sát cộng đồng, việc nghiệm thu xác nhận khối lượng, giá trị hoàn thành và quyết toán A-B tại một số công trình, hạng mục, nội dung chưa sát đúng thực tế qua kiểm tra xác định có chênh lệch phải xử lý cắt giảm số tiền 236.606.000 đồng.

Nổi bật là công trình đường giao thông, mương thoát thải quy hoạch dân cư thôn Long Sơn, Đồng Vịnh, xã Tân Dân, do Công ty CPXDTMTH Ngọc Việt, địa chỉ xã Tân Dân, huyện Đức Thọ thi công. Đơn vị thẩm định thiết kế - dự toán: Phòng Kinh tế Hạ tầng thẩm tra tại Văn bản số 54/TĐ-XDCB ngày 19/8/2022.

Giá trị quyết toán A-B phần xây lắp 2.536.588.882 đồng; giá trị xây lắp công trình sau thanh tra: 2.326.282.192 đồng. Giá trị xây lắp công trình bị cắt giảm 210.306.690 đồng. Lý do cắt giảm: Khối lượng giá trị mương thoát thải M1 thực tế đã thi công 220,9 m/260,47m và không thi công mương M2 dài 60m tại khu dân cư thôn Long Sơn (lý do vướng mặt bằng móng xây của 1 hộ dân lấn chiếm không giải tỏa được); ngoài ra, là công trình xây dựng các hạng mục phụ trợ trường mầm non: Giá trị quyết toán A-B phần xây lắp số tiền 971.744.000 đồng; giá trị xây lắp công trình sau thanh tra: 956.420.000 đồng; giá trị xây lắp công trình bị cắt giảm: 15.324.000 đồng; lý do cắt giảm: Không thi công phá dỡ, xây mới 3 bể chơi cát, sỏi nước mà chuyển sang gói thầu khuôn viên vườn cổ tích.

Ngoài ra, công trình khu vui chơi giải trí dành cho người già trẻ em xã và công trình Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Đức Lập đều bị cắt giảm giá trị quyết toán.

Theo Thanh tra huyện Đức Thọ, để xảy ra tồn tại, hạn chế về quản lý điều hành ngân sách xã, quản lý các công trình hạng mục do UBND xã làm chủ đầu tư là do năng lực, trình độ quản lý, điều hành của chủ đầu tư có mặt còn hạn chế. Chịu trách nhiệm trước các tồn tại, hạn chế thuộc về Ban quản lý dự án, UBND xã, Chủ tịch UBND xã, ban giám sát cộng đồng, công chức tài chính, kế toán, công chức địa chính xây dựng thời kỳ 2021 - 2023 trong công tác tham mưu, giám sát kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý tài chính ngân sách, quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn xã.

Từ đó, thanh tra huyện kiến nghị giao UBND xã Tân Dân tổ chức họp, chấn chỉnh rút kinh nghiệm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến tồn tại, hạn chế đã nêu. Cắt giảm quyết toán A-B không thanh toán giá trị khối lượng phần xây lắp 5/6 công trình đã được thanh tra tổng số tiền 236.606.000 đồng; đồng thời yêu cầu nhà thầu xây lắp thực hiện xử lý cạo trát, sơn trần điện thờ Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Đức Lập và các nội dung hạng mục mà đoàn thanh tra đã chỉ ra.

Tác giả: Lê Hữu Chính



Nguồn tin: Báo Thanh Tra