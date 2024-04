Giáo viên Lâm Đồng đi Hà Giang thăm học trò nhưng sở duyệt tour du lịch giá cao?

Nhiều giáo viên Lâm Đồng được kêu gọi hỗ trợ học sinh tỉnh vùng xa Hà Giang - Ảnh: M.V.

Bạn đọc phản ánh thông tin trên không nêu tên. Nội dung phản ánh nêu: “Khi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng kêu gọi hỗ trợ dạy tiếng Anh miễn phí cho các em Hà Giang, chúng tôi đã hỗ trợ không lương.

Vào ngày 5-3, thầy Nguyễn Duy Hải - trưởng phòng giáo dục tiểu học của sở - có thông báo trên nhóm Zalo là sở sẽ tổ chức cho giáo viên đi thực tế gặp gỡ học sinh Hà Giang vào ngày 27-4 đến 1-5.

"Thầy Hải còn đưa ra giá tour đã được lãnh đạo sở duyệt. Ban đầu chúng tôi tưởng là sở chi trả, nhưng sau mới biết là chúng tôi phải tự đóng tiền”.

Bạn đọc còn thắc mắc: “Yêu cầu giáo viên tự đóng tiền nhưng sao lại lãnh đạo sở duyệt giá tour?”.

Cách tổ chức áp đặt?

Cũng theo phản ánh của bạn đọc, sau khi đăng ký (chỉ 19/33 giáo viên tham gia được) thì các giáo viên được thầy Hải đưa vào một nhóm Zalo mới và yêu cầu đi bằng máy bay (mặc dù người đi công tác có thể chọn bất cứ phương tiện gì) và lên lịch trình chủ yếu là đi chơi, chỉ có một ngày đến trường, và đưa một danh sách yêu cầu nộp tiền cho công ty du lịch.

Nhiều học trò ở Hà Giang cần được hỗ trợ từ giáo viên từ các tỉnh thành khác - Ảnh: M.V.

Ông Hải cho rằng chuyến đi đến Hà Giang là chuyến đi về nguồn, nhiều nghĩa tình, có giá trị với thầy cô giáo khi mang đến cho các thầy cô những chất liệu giảng dạy về sau.

Tháng 9-2023, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang có liên hệ với nhiều tỉnh thành hỗ trợ giáo viên dạy tiếng Anh cho học trò vì tỉnh thiếu giáo viên. Tỉnh Lâm Đồng nhận lời và kêu gọi giáo viên ủng hộ giúp đỡ trẻ em vùng sâu vùng xa huyện Mèo Vạc, Bắc Mê.

Sau gần một năm học, tỉnh Hà Giang mời các thầy cô đến cùng giao lưu với học sinh, để thầy cô thấu hiểu khó khăn của các em, để mở lòng nhiều hơn và nhất là tiếp tục hỗ trợ lâu dài cho đến khi ngành giáo dục Hà Giang bổ sung được đủ giáo viên tiếng Anh.

Theo lịch, UBND huyện Mèo Vạc và UBND huyện Bắc Mê sẽ trao giấy khen cho các thầy cô của Lâm Đồng.

Vì không có kinh phí nên lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng xin ý kiến các thầy cô tiếng Anh, kết quả có 19 thầy cô đủ điều kiện đi.

Lãnh đạo, chuyên viên của sở và phòng có đăng ký thêm 10 người nữa, tổng cộng 29 thầy cô giáo.

Ông Hải trao đổi: “Không phải sở duyệt giá, mà sở thay mặt thẩm định giá từ 3 công ty du lịch khác nhau ở Hà Nội, Lâm Đồng và 1 công ty do tỉnh Hà Giang giới thiệu. Sau cùng chúng tôi chọn 1 để gửi đến các thầy cô cùng có ý kiến.

Sở dĩ phải nhờ công ty du lịch vì Hà Giang khá xa xôi, ngoài công việc chuyên môn bận rộn thì chúng tôi cũng không đủ am hiểu để tổ chức chuyến đi an toàn cho các thầy cô. Do đó, chúng tôi phải nhờ đến công ty lo hậu cần".

Theo ông, công ty du lịch của Hà Giang được chọn vì những ưu thế trong hoạt động tổ chức tại địa phương. Chuyến đi này cũng không chỉ tới Hà Giang, mà còn tổ chức đi Cao Bằng thăm những “địa chỉ đỏ”.

Việc đóng tiền, mua vé máy bay do các thầy cô chủ động làm việc với công ty du lịch và đại lý máy bay.

"Chuyện tiền bạc chúng tôi không can thiệp. Chúng tôi chỉ lo kế hoạch đi lại sao cho an toàn, hợp lý” - ông Hải nói.

Lãnh đạo sở không nhận được phản ánh của giáo viên Ông Trần Đức Lợi - phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng - cho biết: “Tôi là trưởng đoàn của chuyến đi này. Tôi không thấy các thầy cô đã đăng ký đi chuyến đi này phản ánh gì cả. Đây là chuyến đi tự nguyện, không có chuyện ép buộc như ý kiến phản ánh ở trên nêu. Chúng tôi sẽ tiếp tục hội ý với các thầy cô đăng ký đi, xem có chuyện gì không đúng hoặc cần trao đổi lại hay không. Về giá cả chuyến đi, tôi cho rằng đó là mức giá tốt nhất vì đã được địa phương Hà Giang gửi gắm với công ty du lịch cung cấp dịch vụ mang tính hỗ trợ với các giáo viên đã có đóng góp cho trẻ em địa phương”.

