Giám đốc chi nhánh công ty xăng dầu chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng

Ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp với VKSND cùng cấp thực nghiệm điều tra vụ án tham ô tài sản xảy ra tại một chi nhánh công ty xăng dầu trên đường Bạch Đằng, phường 9, TP Sóc Trăng.

Công ty xăng dầu này có trụ sở tại phường 4, TP Vĩnh Long. Tháng 7/2020, lãnh đạo doanh nghiệp bổ nhiệm ông N.V.N. (43 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, Đồng Tháp) làm giám đốc chi nhánh tỉnh Sóc Trăng.

Cảnh sát thực nghiệm hiện trường sáng 17/4. Ảnh: N.T.

Từ cuối năm 2020 đến đầu năm 2021, ông N. lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để thu tiền nhiên liệu khi bán cho các đại lý. Đến khi cơ quan chức năng kiểm tra, số tiền ông N. chiếm đoạt của công ty xăng dầu là trên 13 tỷ đồng. Vụ án đã được Công an tỉnh Sóc Trăng khởi tố vụ án vào cuối năm 2022.

“Công an Sóc Trăng thực nghiệm hiện trường để chuẩn bị khởi tố bị can. Làm việc với cơ quan điều tra, ông N. khai dùng tiền chiếm đoạt của công ty để cá độ bóng đá. Nghi can có vợ và 2 con nhỏ, ở nhà thuê, đã bị công ty chủ quản đình chỉ công việc hơn một năm”, một cán bộ có trách nhiệm nói với Zing.

Tác giả: Việt Tường

Nguồn tin: zingnews.vn