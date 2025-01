Giá xăng giảm, dầu tăng trước kỳ nghỉ Tết

Mua bán xăng, dầu tại điểm kinh doanh xăng dầu Petrolimex. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Theo đó, giá xăng E5RON92 không cao hơn 20.592 đồng/lít (giảm 158 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 550 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 21.142 đồng/lít (giảm 78 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành).

Dầu điêzen 0.05S không cao hơn 20.194 đồng/lít (tăng 412 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); dầu hỏa không cao hơn 20.110 đồng/lít (tăng 404 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 17.752 đồng/kg (tăng 571 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý không thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu và không chi sử dụng Quỹ với các mặt hàng xăng dầu.

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 16/1/2025 - 22/1/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: thời tiết lạnh ở Mỹ và Châu Âu thúc đẩy nhu cầu nhiên liệu, Tổng thống Mỹ ban hành chính sách nhằm thúc đẩy sản xuất nhiên liệu hóa thạch trong nước, chính sách thuế của Mỹ do Tổng thống Mỹ đưa ra đối với một số quốc gia, xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 16/1/2025 và kỳ điều hành ngày 23/1/2025 là 84,718 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 0,596 USD/thùng, tương đương giảm 0,70%); 87,028 USD/thùng xăng RON95 (giảm 0,112 USD/thùng, tương đương giảm 0,13%); 96,476 USD/thùng dầu hỏa (tăng 2,664 USD/thùng, tương đương tăng 2,84%); 98,126 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 2,702 USD/thùng, tương đương tăng 2,83%); 495,498 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 22,088 USD/tấn, tương đương tăng 4,67%).

Giá đều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu DO thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 15 giờ ngày 23/1/2025 đối với mặt hàng tăng giá, không muộn hơn 15 giờ ngày 23/1/2025 đối với mặt hàng giảm giá.

